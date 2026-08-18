Від прохолоди уночі до +35 градусів удень: де найближчими днями будуть дощі та грози

Спека в Україні посилюватиметься у найближчі три дні. Температурні максимуми місцями сягнуть +35 градусів. При цьому у деяких областях можливі короткочасні опади та грози.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Яка погода буде найближчими днями?

За даними синоптиків, у ніч проти 19 серпня короткочасні дощі очікуються у більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади змістяться на схід та південний схід країни.

При цьому вітер буде західний, південно-західний, зі швидкістю 5 – 12 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +9…+18 градусів уночі та +21…+27 градусів вдень.

Удень 20 та 21 серпня короткочасні грозові дощі подекуди будуть у західних та північних областях. До того ж у четвер можливі пориви західного та південно-західного вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Їх прогнозують у північній частині країни та в Карпатах.

Температура повітря вночі у цей період становитиме +9…+18 градусів, а вдень підвищиться до +28…+33 градусів. Водночас 21 серпня на південному заході очікується сильна спека – пригріє до +35 градусів.

Нагадаємо, з південних широт до України суне розпечене субтропічне повітря. До кінця поточного тижня температура повітря у денні години подекуди може сягнути спекотних +35…+37 градусів. За даними європейських центрів прогнозування, 21 – 24 серпня в Україні буде тепліше, ніж у Мадриді та Парижі.