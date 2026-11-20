В Україні 20 – 22 листопада подекуди очікується мокрий сніг та похолодання до -6 градусів. Пориви вітру будуть у більшості регіонів, однак на Півдні країни вони сягатимуть 24 метрів на секунду.

За прогнозом Укргідрометцентру, сильні опади накриють частину країни вже у п'ятницю.

Де похолодає та буде мокрий сніг?

Синоптики повідомили, що уночі 20 листопада на Закарпатті та Прикарпатті очікуються сильні дощі. У Карпатах він буде із мокрим снігом. Там температура повітря упродовж доби триматиметься близько 0 градусів.

Вдень по всій території країни переважатиме помірний дощ. Стовпчики термометрів у нічні години покажуть +3...+10 градусів, а вдень піднімуться до +10...+16 градусів. Лише у північних регіонах в денні години очікується +2...+8 градусів.

Погода в Україні 20 листопада / Укргідрометцентр

У вихідні дні характер погоди знову зміниться. Протягом 21 та 22 листопада області накриють невеликі дощі з мокрим снігом.

Погода в Україні 21 листопада / Укргідрометцентр

Якщо в суботу температурні показники суттєво не зміняться, то в неділю на більшості територій вдарять морози від 0 до -6 градусів. Денна температура наприкінці тижня становитиме лише 0...+7 градусів, окрім південних та східних регіонів, де повітря прогріється до +4...+10 градусів тепла.

Погода в Україні 22 листопада / Укргідрометцентр

Раніше повідомлялось, що нетипове для кінця листопада тепло в Україні піде на спад уже з 21 числа. У більшості областей прогнозують відчутне похолодання, в тому числі нічні морози.