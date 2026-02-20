Уночі буде дуже холодно: прогноз погоди на 21 лютого

У суботу, 21 лютого, на українців чекає холодна морозна погода вночі. Вдень подекуди буде плюсова температура або невеликий мінус.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як це часто буває, в різних регіонах погода відрізнятиметься.

Якою буде погода 21 лютого?

Прогнозують мінливу хмарність без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі сніг.

У північній частині вночі та вранці подекуди туман; на дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду (на півдні країни північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду).

Температура вночі -13...-18 градусів, на півночі місцями -20 градусів, удень -2...-9.

На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -5...-11, вдень від -2 до +3.

В Криму вночі близько нуля, вдень +3...+8.

Що прогнозують у Києві та на Київщині 21 лютого?

Синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Уночі та вранці по області подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі -13...-18 градусів, місцями -20, вдень -3....-8. У Києві вночі -13...-15 градусів, удень -3...-5 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ -5...-3

Ужгород 0...+2

Львів -5...-3

Івано-Франківськ -5...-3

Тернопіль -5...-3

Чернівці -5...-3

Хмельницький -5...-3

Луцьк -5...-3

Рівне -5...-3

Житомир -5...-3

Вінниця -4...-2

Одеса 0...+2

Миколаїв 0...+2

Херсон 0...+2

Сімферополь +5...+7

Кропивницький -4...-2

Черкаси -4...-2

Чернігів -5...-3

Суми -5...-3

Полтава -4...-2

Дніпро 0...+2

Запоріжжя 0...+2

Донецьк -4...-2

Луганськ -7...-5

Харків -7...-5



Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / Укргідрометцентр

Чи будуть далі морози?

Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань попередив, що можливі підтоплення, адже з понеділка буде відлига. Та у вихідні справді пройдуть сильні морози.