27 березня, 15:35
До +18, але подекуди з дощами та сильним вітром: погода 28 березня

Софія Рожик

Субота, 28 березня, в Україні буде теплою. Температура повітря прогріється до +18.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дивіться також Звичне тепло тимчасово відступить: коли відчутно похолоднішає в Україні 

Якою буде погода 28 березня?

На небі цього дня буде хмарно з проясненнями.

На більшості території опадів не прогнозується, лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень буде невеликий дощ.

Зверніть увагу! На сході та південному сході країни вночі та вранці буде туман.

Вітер цього дня буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а в Карпатах вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть +2 – +7, а вдень +13 – +18. Прохолоднішим день буде у Карпатах, де очікується +4 – +9.

Які температури будуть у великих містах?

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +15...+17;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +16...+18;;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +16...+18;
  • Харків +13...+15.

Прогноз погоди на 28 березня / Карта Укргідрометцентру

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Погода в Україні: останні новини

  • Синоптик Віталій Постригань попередив, що невдовзі в Україні зміниться характер погоди. Зокрема, у прогнозах з'являться дощі.

  • А представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що зниження температур на кілька градусів очікується після 29 березня. 

  • Середньомісячна температура в квітні очікується в межах +8 – +11, у Карпатах +5 – +7 градусів, що відповідає кліматичній нормі. Тим часом місячна кількість опадів прогнозується на рівні 30 – 50 міліметрів, у Карпатах 60 – 90 міліметрів, що становить 80 – 120% від норми.