Майже вся Україна – в полоні дощів та гроз: прогноз погоди на 9 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 9 липня, буде з сильними дощами та навіть грозами в більшості областей. Виняток – Крим, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина та Луганщина.
На Півдні – дощитиме переважно вдень. У всіх решту регіонах – опади будуть як в денну пору, так і вночі.
До теми У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів
На Захід прийде незначне похолодання
У західних областях субота буде без сильної спеки. Стовпчики термометрів піднімуться до +21...+24 градусів. На Закарпатті трішки тепліше – +24...+26. Найбільш прохолодно на Івано-Франківщині – лише +20...+22.
Найбільш спекотно на Луганщині. Тут жодних опадів не передбачається, а повітря прогріється до +32...+34. В інших східних, а також в південних областях в середньому очікується +29...+33. У північній та центральній частинах України температура коливатиметься у межах +24...+29.Зверніть увагу! У Києві теж не обійдеться без опадів. Вітер у столиці буде північний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура сягатиме +24...+26.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 9 – 10 липня грозові дощі можуть виникати будь-коли та будь-де в Україні.
Тому в суботу – неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами. Сонця та сухих прояснень вистачатиме також,
– пояснила Діденко.
Читайте також Київ "поплив": у столиці вирує потужна негода – фото та відео
Прогноз погоди в містах України на 9 липня
Ужгород – +24...+26
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +31..+33
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +23...+25
Суми – +27..+29
Полтава – +29...+31
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +32...+34
Харків – +31...+33
Київ – +24...+26