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15 липня, 16:09
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До +30 і майже без дощів: якою буде погода в Україні 16 липня

Юлія Харченко

У четвер, 16 липня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода. Короткочасні дощі з грозами прогнозують лише в окремих регіонах країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка буде погода в Україні?

В Україні прогнозують комфортну літню погоду. За даними синоптиків, країна перебуватиме в полі дещо підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості областей істотних опадів не очікується. 

По всій території України буде мінлива хмарність. Лише на Закарпатті, в Карпатах і на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 15 – 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 25 – 30 градусів, забезпечивши комфортні літні умови. 

На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер залишиться північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду. У Київській області температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, удень – 25 – 30 градусів. У Києві вночі очікується 18 – 20 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28 – 30 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +28…+30;
  • Львів +26…+28;
  • Івано-Франківськ +25…+27;
  • Тернопіль +25…+27;
  • Чернівці +27…+29;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +25…+27;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +28…+30;
  • Херсон +27…+29;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +26…+28;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +21…+23;
  • Полтава +22…+24;
  • Дніпро +22…+24;
  • Запоріжжя +25…+27;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків +23…+25.


Погода в Україні 16 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 17 липня в Україні переважатиме суха погода без опадів. Уже 18 липня короткочасні дощі та грози повернуться на захід країни, а 19 – 21 липня охоплять більшість областей. Водночас 22 – 23 липня знову очікується переважно суха погода, за винятком східних і південно-східних регіонів.

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