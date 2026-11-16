Тепліше за норму, але ледь не щодня з дощами: якою буде погода в Україні цього тижня

Погода в Україні цього тижня очікується нестійкою та дощовою. У деяких регіонах опади будуть значними. Водночас температура повітря буде вищою за кліматичну норму.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Як змінюватиметься погода?

У понеділок, 16 листопада, лише на крайньому заході країни вдень пройде невеликий дощ. Температура повітря становитиме -3…+2 градуси уночі та +3…+8 градусів удень. На Одещині та в Криму місцями повітря прогріється до +10…+11 градусів.

У вівторок, 17 листопада, уночі дощитиме у західних областях, а вдень помірні опади поширяться на більшість регіонів України. У північних областях дощ можливий із мокрим снігом. У західних регіонах подекуди можливий туман. У нічні години температура повітря становитиме +2…+7 градусів, а на Лівобережжі в межах -3…+2 градусів. Удень очікується +3…+8 градусів, а на Прикарпатті та в південних областях – +7…+12 градусів.

У середу, 18 листопада, майже по всій території країни буде похмура та дощова погода. Така погода зумовлена проходженням атмосферних фронтів із Заходу. У Карпатському регіоні опади місцями будуть значними. Уночі температура повітря становитиме +3…+8 градусів, на крайньому півдні – до +10 градусів. Удень очікується +6…+11 градусів, а в південних і західних областях місцями пригріє до +12…+14 градусів.

У четвер, 19 листопада, дощитиме у більшості областей. Удень на Лівобережжі опади місцями будуть значними. У Криму та Приазов'ї подекуди можливі грози. Температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 градусів уночі та +7…+12 градусів удень. На Півдні країни повітря прогріється до +13…+16 градусів.

У п'ятницю, 20 листопада, дощі прогнозують у південних регіонах та місцями на Заході країни. У Криму опади часом будуть значними та з грозою. Подекуди можливий туман. Стовпчики термометрів покажуть +4…+9 градусів уночі та +7…+12 градусів удень. У Криму буде тепліше – +13…+16 градусів.

У суботу, 21 листопада, в більшості областей знову йтимуть невеликі, місцями помірні дощі. У західних областях опади випадатимуть із мокрим снігом. Також місцями можливий туман. Температура повітря становитиме +3…+8 градусів уночі та +4…+9 градусів удень. У південних областях та на Закарпатті потепліє до +10…+12 градусів.

У неділю, 22 листопада, вночі місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься в межах 0…+6 градусів уночі та +2…+7 градусів удень. У південній частині країни буде тепліше – +8…+13 градусів.