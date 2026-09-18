Теплі вихідні перед похолоданням: де найближчими днями пригріє до +28

Наприкінці поточного тижня в Україні очікується переважно суха погода. Опади можливі лише в західних і північних областях ближче до вихідних.

При цьому в деяких регіонах повітря може прогрітися до +28 градусів. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Яку чекати погоду?

За прогнозом синоптиків, 18 та 19 вересня короткочасні дощі місцями йтимуть на Заході та Півночі країни. В інших регіонах опадів не очікується.

Вітер прогнозують змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години буде в межах +10…+16 градусів. Водночас 18 вересня у східних областях в окремих районах буде прохолодніше – від +6 до +9 градусів.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25 градусів. Найвищі температури очікуються 20 вересня на Закарпатті та Півдні країни, де може пригріти до +28 градусів.

Нагадаємо, Україна відчує похолодання вже 21 вересня. Холодний атмосферний фронт несе дощі та вологе повітря зі Скандинавії. Водночас про заморозки наразі не йдеться. Ба більше, синоптики прогнозують, що після хвилі похолодання ще може повернутися короткочасне тепло.