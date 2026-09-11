До +28 градусів і швидкі атмосферні фронти: які температури чекають українців найближчими днями

На вихідних в Україні збережеться комфортна вереснева погода без суттєвого похолодання. У більшості регіонів вдень очікується до 23 градусів, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 28 градусів.

Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла для NV.

Які температури варто очікувати найближчими днями?

Найближчими днями в Україні збережеться тепла та комфортна для вересня погода. У ніч на суботу температура становитиме переважно 11 – 16 градусів, на заході буде прохолодніше – 7 – 12 градусів. Вдень у більшості областей очікується 18 – 23 градуси, а на півдні та південному сході – до 23 – 28 градусів.

13 і 14 вересня суттєвих змін у погоді синоптики поки не прогнозують. У неділю Україну можуть перетнути атмосферні фронти, однак вони проходитимуть досить швидко. Температура залишатиметься комфортною, а загальний температурний фон матиме літній характер.

У Києві та області 11 вересня під час проходження атмосферного фронту місцями можливі короткочасні дощі. Вдень температура знизиться до 20 – 22 градусів. 12 вересня буде приблизно так само тепло, але вже без опадів.

Нагадаємо, протягом 11 – 13 вересня в Україні очікуються дощі, місцями значні та з грозами. Найбільше опадів буде на заході, півночі та в центрі, а на півдні й південному сході збережеться тепло до 31 градуса.