Спека з грозами – синоптики дали прогноз на перші дні серпня

Погода в Україні на початку серпня мало чим відрізнятиметься від липневої. Деякі регіони і надалі накриватимуть зливи з градом і шквальними вітрами.

У більшості областей у перший тиждень серпня зберігатимуться спекотні +30 градусів. Вночі стовчики термометрів опускатимуться до +16...+18.

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Грози, град і шквали і пожежна небезпека

Вдень 1 серпня у західних областях прогнозують грози, подекуди з градом. Синоптики попереджають про шквальний вітер 15 – 20 метрів на секунду і оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Стосуватиметься це усіх західних областей.



Попередження про град і грози / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Водночас 1 серпня у східних, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека 1 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Погода на перші дні серпня

1 серпня буде мінлива хмарність. У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень у Київській та Чернігівській областях місцями короткочасні дощі. Будуть грози, вдень подекуди град та шквали.

Удень у західних та північних областях +26...31, на решті території +30…35. Температура вночі +15...20 градусів, на півдні – до +23.

У Києві 1 серпня – мінлива хмарність. Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вдень близько +30.

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2 серпня у західних, вдень і в північних та центральних областях, крім західних та більшості північних областей, короткочасні дощі, грози. Прогнозують в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі +16...21, вдень у західних областях +22...27, у північних областях +25...30, на решті території +30...35.

3 серпня вночі +12...17, вдень +23...28, у південних та східних областях вночі +16...21, вдень +27...32. Цього дня опади прогнозують у Черкаській, Вінницькій, Кропивницькій, Полтавській, Дніпропетровській областях. На Харківщині, Луганщині і Донеччині будуть грози.



Погода 3 серпня в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Температура вночі +12...17, вдень +23...28. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

4 серпня вдень в західних областях, короткочасні дощі і грози. На решті території переважно без опадів. Температура вночі +12...18, на узбережжі морів до +22; вдень +22...28, на півдні та сході +28...33. У Києві та області 4 серпня переважно без опадів.

Прогноз на цілий серпень: коротко