Паводки на заході та мороз на сході: прогноз погоди в Україні на 21 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 21 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують подекуди мокрий сніг та ожеледицю.
У західних областях випаде значний мокрий сніг. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними, адже на дорогах можлива ожеледиця.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На заході температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Синоптики кажуть, що 21 січня в Карпатах слід очікувати значний снігопад. Температура протягом доби триматиметься на рівні 1-6 градусів морозу.
Зазначають, що на решті території день пройде без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень очікують 2-7 градусів тепла.
Натомість у південній частині повітря прогріється до 6-11 градусів тепла. Пануватиме південно-східний вітер, 7-12 метрів за секунду.
Синоптики попереджають про паводки
На рiчках басейну Днiстра Львiвської області, у зв'язку зі значними опадами, очiкується відновлення росту рівнів води на 0,2-1 метра. На окремих дiлянках рiчок можливий вихiд води на заплаву.
Такому явищу експерти надали жовтий рівень небезпеки. 21-23 січня продовжиться підвищення рівнів води:
- на річці Тиса на 1,7-2,2 метра, без негативних наслідків;
- на Днiстрi на дiлянцi Галич – Залiщики на 1-1,5 метра, без негативних наслiдкiв.
Крім того, на річці Боржава утримуватиметься значне затоплення заплави, сiльгоспугiдь прирічкових сіл у Берегівському, Хустському районах та автодороги Шаланки. На цій території запровадили помаранчевий рівень небезпеки.
Прогноз від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що найближчими вихідними температура повітря в більшості областей України стане поміркованішою.
Впродовж дня 21-22 січня у більшості областей України очікується 1-5 градусів тепла. Проте, за словами Діденко, загальна тенденція – нормальне похолодання. Вітер у суботу буде сильним, у неділю ж – стихне до помірного.
Мокрий сніг та дощ охоплять Житомирщину та Київщину – підсунеться західний циклон. На решті території опади малоймовірні. Загалом, каже синоптикиня, в Україні пануватиме спокійна синоптична ситуація.
Погода у містах України
- Київ – +3...+5
- Ужгород – +2...+4
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +4...+6
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +9...+11
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – -3...-1
- Харків – 0...+2