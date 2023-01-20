Паводки на заході та мороз на сході: прогноз погоди в Україні на 21 січня

У суботу, 21 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують подекуди мокрий сніг та ожеледицю.

У західних областях випаде значний мокрий сніг. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними, адже на дорогах можлива ожеледиця.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На заході температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Синоптики кажуть, що 21 січня в Карпатах слід очікувати значний снігопад. Температура протягом доби триматиметься на рівні 1-6 градусів морозу.

Зазначають, що на решті території день пройде без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень очікують 2-7 градусів тепла.

Натомість у південній частині повітря прогріється до 6-11 градусів тепла. Пануватиме південно-східний вітер, 7-12 метрів за секунду.

Синоптики попереджають про паводки

На рiчках басейну Днiстра Львiвської області, у зв'язку зі значними опадами, очiкується відновлення росту рівнів води на 0,2-1 метра. На окремих дiлянках рiчок можливий вихiд води на заплаву.

Такому явищу експерти надали жовтий рівень небезпеки. 21-23 січня продовжиться підвищення рівнів води:

на річці Тиса на 1,7-2,2 метра, без негативних наслідків;

на Днiстрi на дiлянцi Галич – Залiщики на 1-1,5 метра, без негативних наслiдкiв.

Крім того, на річці Боржава утримуватиметься значне затоплення заплави, сiльгоспугiдь прирічкових сіл у Берегівському, Хустському районах та автодороги Шаланки. На цій території запровадили помаранчевий рівень небезпеки.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що найближчими вихідними температура повітря в більшості областей України стане поміркованішою.

Впродовж дня 21-22 січня у більшості областей України очікується 1-5 градусів тепла. Проте, за словами Діденко, загальна тенденція – нормальне похолодання. Вітер у суботу буде сильним, у неділю ж – стихне до помірного.

Мокрий сніг та дощ охоплять Житомирщину та Київщину – підсунеться західний циклон. На решті території опади малоймовірні. Загалом, каже синоптикиня, в Україні пануватиме спокійна синоптична ситуація.

Погода у містах України

Київ – +3...+5

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +1...+3

Луганськ – -3...-1

Харків – 0...+2

Прогноз погоди на 21 січня / Укргідрометцентр