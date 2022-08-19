Потужні блискавки й палюче сонце: синоптики попередили українців про зміну погоди

Погода в Україні на вихідних, 20 – 21 серпня, буде контрастною. Дощі та грози в суботу накриють Схід, а в неділю – перемістяться на Захід.

У суботу в західних областях пануватиме справжня літня погода. Небо весь день буде сонячним, без опадів.

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Яка буде погода у суботу, 20 серпня

На Закарпатті синоптики традиційно прогнозують вищу температуру повітря. Там стовпчики термометрів підіймуться до +30...+32 градусів. Ночі на Заході будуть вже доволі холодними – +14...+16 градусів.

У Києві повітря буде не спекотним, а доволі комфортним й теплим – +24...+26 градусів. Сонце частіше ховатиметься за хмарами.

Де будуть грози та дощі

У Чернігові,

Сумах,

Харкові,

Полтаві,

Дніпрі,

Луганську,

Донецьку,

Запоріжжі,

Херсоні,

Сімферополі.

При цьому повітря у цих містах все одно буде спекотним. На Сході стовпчики термометрів коливатимуться у межах +27...+26 градусів.

Спекотно буде й на Півдні України. У Миколаєві синоптики прогнозують +28...+30 градусів.



Прогноз погоди на 20 серпня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз на неділю, 21 серпня

У неділю грози перемістяться на Захід України. Зокрема, грім, блискаву й дощ прогнозують вже у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях та Ужгороді. Температура повітря опуститься на кілька градусів. Найнижче буде у Львові та на Прикарпатті – +25...+27 градусів.

В усіх інших містах України синоптики обіцяють суху та спекотну погоду. Температура повітря на Сході та Півдні залишиться на тому ж рівні, що й у суботу. Водночас у Києві стане тепліше – повітря прогріється до +27...+29 градусів.

Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду на Заході, Півдні та Півночі, та 7 – 12 метрів на секунду – на Сході.



Прогноз погоди на неділю, 21 серпня / Карта Укргідрометцентру