Температура знову почне зростати, але без опадів: де пригріє найбільше

Наприкінці поточного тижня в Україні не прогнозують істотних змін у погоді. Водночас температура повітря дещо перевищить +30 градусів.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди до кінця тижня

За даними синоптиків, до кінця тижня по всій території країни опадів не очікується. При цьому вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі 14 – 15 серпня температура повітря становитиме +8…+16 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до відносно комфортних +21…+28 градусів, а на Закарпатті пригріє до +30…+32 градусів.

Водночас у неділю, 16 серпня, очікується потепління. Протягом дня температура повітря підвищиться приблизно на 3 – 5 градусів.

Так, температурний фон в Україні знову зростатиме, як прогнозували синоптики раніше.

Нагадаємо, найближчим часом опадів не очікується через антициклон, що перемістився із Західної Європи. Отже, атмосферний тиск зростатиме, а вологість повітря і температура коливатимуться упродовж доби.

До речі, за словами синоптикині Наталії Птухи, наступного тижня стовпчики термометрів поступово показуватимуть дедалі вищі значення.