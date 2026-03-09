Сонячна погода та тепло по всій Україні: прогноз погоди на 10 березня
Погода у вівторок, 10 березня, буде дуже сонячною та без опадів. У всіх областях буде тепло, подекуди пригріє до +16.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
За даними синоптиків, протягом 10 березня опадів не варто очікувати. Тож погода залишатиметься сухою та стабільною. Вітер південно-західний, помірний, 5 – 10 метрів на секунду, створюватиме незначне відчуття прохолоди.
Вночі температура коливатиметься від -2 до +3. Вдень повітря прогріється до комфортних +10 – +15 градусів, хоча у Карпатах, на Чернігівщині та Сумщині буде дещо прохолодніше +6 – +11 градусів. Загалом день обіцяє бути спокійним, без різких змін, підходить для роботи на вулиці або прогулянок.
Яка погода буде в Україні 10 березня?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +8...+10;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +13...+14;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди на 10 березня / Карта Укргідрометцентр
Що відомо про погоду в Україні на березень?
Метеорологічна весна вже поступово охоплює низку регіонів України: на заході, півдні та в частині центральних областей середньодобова температура стабільно перевищує 0 градусів, і незабаром у деяких західних областях вона може перевищити +5 градусів. Саме цей показник вважається сигналом для початку активної вегетації рослин, коли природа поволі прокидається після зими.
Протягом цього тижня погода в Україні залишатиметься без опадів, а температурні показники значних коливань не зазнають. Вночі повітря прогріється до 6 градусів тепла, місцями можливий невеликий мороз до -1, вдень очікується 8 – 15 градусів тепла. Антициклони, які пануватимуть до середини березня, забезпечуватимуть стабільну та сонячну погоду з частковим дефіцитом опадів.