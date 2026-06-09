Подекуди – спека до +31, а місцями – грозові дощі та шквали: прогноз погоди на 10 червня

Погода в Україні у середу, 10 червня, покращиться завдяки зростанню атмосферного тиску та відступу атмосферних фронтів. Удень у частині областей пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди з градом і шквалами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Яка буде погода в Україні 10 червня?

За даними синоптиків, погода буде мінливо хмарною. Уночі переважатимуть сухі умови, проте вдень очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах буде град та шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Через вищезгадану негоду у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській, а також західних областях, за винятком Хмельницької, оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Винятками стануть північні та більшість центральних областей. Також у нічні та ранкові години, крім західних регіонів, можливий туман. Вітер буде змінних напрямків і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, натомість удень стовпчики термометрів показуватимуть від 23 до 28 градусів тепла. Водночас на Закарпатті прогнозують підвищення до 31 градуса тепла.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +23...+25;

Ужгород +26..+28;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +25...+27;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +24...+26;

Житомир +23...+25;

Вінниця +22...+24;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +22...+24;

Суми +24...+26;

Полтава +26...+28;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +25...+27;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +25...+27;

Харків +26...+28.



Погода в Україні на 10 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Загалом найближчим часом в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, найбільше опадів очікується наприкінці робочого тижня. Водночас суттєвих температурних коливань не прогнозують.