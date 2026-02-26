Подекуди вдарить до -12, місцями випадуть мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 27 лютого

Погода в Україні у п'ятницю, 27 лютого, буде мінливо хмарною. Подекуди утримаються нічні морози. Хоч істотних опадів синоптики не прогнозують, проте місцями можливі мокрий сніг та дощ.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Коли припиняться сніг та дощі, і якою буде погода в останні дні зими

Якою буде погода 27 лютого?

За даними Укргідрометцентру, істотних опадів по території країни не буде, лише у Криму подекуди випаде незначний мокрий сніг та дощ. Водночас у нічні та ранкові години у більшості північних областей місцями виникатиме туман.

На дорогах також виникатиме ожеледиця, за винятком південної частини й Закапарття. Вітер буде південно-східного напрямку, у східних та південних регіонах – північного, і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах можливе зниження до 9 – 12 градусів морозу. Протягом дня буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вище буде на півдні та крайньому заході.

Там синоптики прогнозують від 2 до 8 градусів тепла.

Зверніть увагу! Із 26 лютого до 2 березня через потепління та танення снігу на річках басейну Південного Бугу й Інгулу очікується підвищення рівня води. У Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях оголошено жовтий рівень небезпеки.



У Кропивницькому можливе часткове підтоплення прибережних вулиці – там діє помаранчевий рівень.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ -1...+1;

Ужгород +5...+7;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +2...+4;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький +1...+3;

Луцьк +5...+7;

Рівне +2...+4;

Житомир 0...+2;

Вінниця +1...+3;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +5...+7;

Кропивницький +1...+3;

Черкаси +1...+3;

Чернігів 0...+2;

Суми 0...+2;

Полтава +1...+3;

Дніпро +2...+4;

Запоріжжя +5...+7;

Донецьк +1...+3;

Луганськ 0...+2;

Харків 0...+2.



Прогноз погоди в Україні на 27 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Як зміниться погода найближчими днями?