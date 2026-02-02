Сильні морози вдарять у більшості областей, подекуди – сніг: прогноз погоди на 3 лютого

Погода в Україні у вівторок, 3 лютого, буде малохмарною, проте морозною. Подекуди можливий незначний сніг, також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 3 лютого?

Погода в Україні здебільшого буде без опадів, проте на території Карпат та Закарпаття у нічні години випаде незначний сніг, місцями на дорогах утворюватиметься ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде рухатися у різних напрямках зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря протягом ночі становитиме від 22 до 27 градусів морозу, у денні години вона коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів морозу.

Водночас на Прикарпатті, у південній та південно-східній частинах країни вночі очікується від 14 до 19 градусів морозу, вдень буде від 6 до 11 градусів морозу. У Криму протягом ночі прогнозують від 8 до 13 градусів морозу.

У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів морозу. На Закарпатті у нічні години температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів морозу, вдень вона буде від 0 до 5 градусів тепла.

Яку погоду чекати у великих містах?

Київ -15…-13;

Ужгород +2..+4;

Львів -9…-7;

Івано-Франківськ -9…-7;

Тернопіль -11…-9;

Чернівці -9…-7;

Хмельницький -12…-10;

Луцьк -12…-10;

Рівне -12…-10;

Житомир -13…-11;

Вінниця -13…-11;

Одеса -9…-7;

Миколаїв -9…-7;

Херсон -9…-7;

Сімферополь -7…-5;

Кропивницький -11…-9;

Черкаси -13…-11;

Чернігів -13…-11;

Суми -13…-11;

Полтава -13…-11;

Дніпро -9…-7;

Запоріжжя -9…-7;

Донецьк -12…-10;

Луганськ -15…-13;

Харків -13…-11.



Прогноз погоди в Україні на 3 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

