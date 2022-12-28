Непроста речовина: що міг вживати Мєдвєдєв перед "пророцтвом"

Дмітрій Мєдвєдєв вирішив зробити абсурдні передбачення на 2023 рік. Його прогнози можуть здаватись кумедними і нереалістичними, але саме таким Росія бачить світ і прагне до цього.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, заступник голови ради безпеки Росії міг написати свій "прогноз" під дією алкоголю та наркотиків, бо інакше важко уявити, як можна було дійти до таких речей.

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Під чим був Мєдвєдев

Валерій Клочок переконаний, що останній вкид Дмітрія Мєдвєдєва був підігрітий психотропними речовинами, бо картина світу, яку змалював Мєдвєдєв у своєму пості – це "апокаліпсис вищого ґатунку".

На думку політичного експерта, до цього варто ставитись напівжартома, як це зробив Ілон Маск, коли погодився з тим, що він має бути президентом США. Водночас Валерій Клочок переконаний, що на цю публікацію повинні справедливо відреагувати проти Росії у міжнародних інституціях та в урядах союзників України.

Політичний експерт припустив, що Дмітрій Мєдвєдєв, як і Владімір Путін, вживає якісь токсичні психотропні речовини, а тому вони становлять загрозу всьому світу, адже в їхніх руках велика країна, яка погрожує усім підряд.

Вони керують 140 мільйонною державою, яку мобілізують на війну проти всього світу, то треба ухвалювати рішення. Реально. Які це рішення? Путін і Мєдвєдєв мають бути знищені,

– сказав Валерій Клочок.

Своїми словами Мєдвєдєв ставить під сумнів доцільність існування планети, а Путін йому в цьому підіграє, а значить погоджується з цим. Оскільки над існування світу виникла така загроза, її потрібно знищити, переконаний політичний експерт.

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Валерій Клочок впевнений, що ніхто із президентів України або інших країн не дозволив би собі та посадовцям такі висловлювання, а у кожній нормальній країні за такі висловлювання вже б відкрили кримінальне впровадження.

А ми що бачимо? Путін мовчить, всі кажуть "окей, супер", Соловйов зі Скабєєвою та Сімоньян, мабуть, теж підігрують Мєдвєдєву,

– зазначив Клочок.

В цій ситуації усе, що написав Мєдвєдєв – це картина світу, яку бачить сьогодні вище керівництво Росії, а відповідно – це загроза всьому світу, яку потрібно знищити.

Від наколотих апельсинів до печива Нуланд

Фантазія росіян збочена настільки, що нормальна людина тези російської пропаганди може сприйняти максимум за жарт, але, як виявилось, росіяни живуть в такому світосприйнятті і ретранслюють власні викривлені погляди у справжній світ.

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Валерій Клочок пригадав історію із "наколотими апельсинами" під час Помаранчевої революції та "печиво Нуланд" під час Євромайдану. Тоді росіяни будь-якими засобами намагались пояснити проактивну позицію українців і не вигадали нічого кращого, як створити історію про вживання наркотиків.

За словами політичного експерта, ці жарти переросли в реальні речі, а саме в анексію території України.

Я навіть і подумати не міг, що у 21 столітті, в умовах цивілізаційного світу якась країна може забрати частину іншої країни, от просто взяти і анексувати, ввести туди свої війська і сказати "це моє",

– зауважив Валерій Клочок.

На його думку, ці явища є характерними середньовіччю і саме так сьогодні діє Росія. Публікація Дмітрія Мєдвєдєва – є показником намірів того, до чого Росія прагне, тобто є озвученням планів. Політичний експерт переконаний, якщо світ не хоче, щоб ці наміри відбулись, потрібно реагувати.

"Це все жарти жартами, виглядає смішно, але це все – серйозні речі", – підсумував Клочок.

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