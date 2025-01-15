Екстрасенси в телемарафоні: у Мінкульті пояснили, чи можна показувати інтерв'ю з ворожками

Розмови з екстрасенсами в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" дивувала багатьох глядачів. Журналісти дізналися, чи можна транслювати сюжети, які популяризують езотерику, недоказову медицину, нумерологію, екстрасенсів та ворожок.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна. Видання подало відповідний запит до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Дивіться також Коли помре Путін: росіяни все частіше шукають відповідь на питання у ворожки

Телеканали залучають ворожок і екстрасенсів до ефіру

На початку січня один з українських телеканалів в ефірі національного телемарафону випустив сюжет про астрологічний прогноз на 2025 рік. Свої бачення висловлювали екстрасенси, астронумерологи і майстри практики фен-шуй. Вони на основі карт таро та нумерології робили прогнози щодо військових дій, деокупації українських територій і результатів перемовин.

Журналісти наголосили, що кожен глядач може самостійно вирішити: довіряти ворожкам, нумерологам і прихильникам нетрадиційної медицини, чи ні.

Коментар від Міністерства культури України

У відомстві зазначили, що Конституція України забороняє цензуру та невмотивоване втручання державних органів у діяльність медіа та журналістів. Відтак держава не може заборонити видавати в ефір подібні сюжети.

Міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини",

– написали в Мінкульті у відповідь на запит видання.

Верховна Рада ухвалила зміни щодо роботи ЗМІ

Депутати Верховної Ради України своїм рішенням звільнили онлайн-медіа від відповідальності за негативні коментарі читачів, якщо вони видаляються впродовж 3 днів після отримання скарги. Ця правка уточнює чинну норму із закону "Про медіа".