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      Прогнозована Росія і безсила Україна

      1082
      У Азовському морі російський корабель протаранив український військовий буксир
      У Азовському морі російський корабель протаранив український військовий буксир / Український мілітарний портал

      Навіть бички в Азовському морі знали, що так буде. Росія заблокує Україні прохід через Керченську протоку. Просто привід якийсь треба знайти.

      І ось перший крок. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий український буксир, який прямував до Маріуполя у складі каравану з кораблів ВМС України. Хтось сумнівався, що так рано чи пізно станеться?

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: Росія перекрила протоку через наближення українських кораблів

      Пояснення ФСБ: "Українські військові кораблі неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ". Тимчасово закриту... Тимчасово... Ким, коли і якого біса в міжнародних водах?

      Бздура в стилі "нарушеніє прав рускоязичних" і т.п.

      Читайте також: Російський корабель протаранив український буксир в Азовському морі: з'явилися нові деталі

      Морське право, договір про Азовське море... Та плювати Росія хотіла – як раніше на Будапештський меморандум!
      Але найгірше – Україна нічого вдіяти зараз не може. А світ, звісно, традиційно буде просто "стурбованим"...

      Автор: Анатолій Яворський

      Автор: Анатолій Яворський, Блог Соцмережі
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Новини політики Водний транспорт Публікації
      Джерело: 24 Канал
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