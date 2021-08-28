Прогнозували більше золотих медалей, – інтерв'ю з міністром спорту Гутцайтом про Олімпіаду-2020

Результат України на Олімпійських іграх-2020 є справжнім успіхом. Попри те, що прогнозували більше медалей, кожен спортсмен та тренер доклав максимум зусиль для перемоги.

Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі з Катериною Соляр зазначив міністр спорту Вадим Гутцайт. Також він розповів про Паралімпіаду, підсумки Олімпіади та ситуацію з Ольгою Харлан.

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Про Паралімпіаду

Розпочалась Паралімпіада. Здобутки маємо, але ви знаєте, мене якось…

І це тільки початок. Я впевнений, що буде набагато більше.

Але мене десь внутрішньо трохи обурює ситуація, що ми за Паралімпіадою стежимо менше, ніж за Олімпіадою. Чому так?

Тому що Олімпійські ігри – це найкращі змагання у світі. Це найголовніші змагання у світі спорту. Це видовище для всього світу. Там змагаються понад 200 країн. Це великі змагання, на які очікували всі країни світу. Олімпійські ігри перенесли на рік та не було впевненості, що вони взагалі відбудуться.

. На Паралімпійських іграх-2020 Україну представляють 143 атлети. Вони змагаються у 15 видах спорту.

Але ви ж бачите, що президент Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення, що не потрібно дивитися, що відбувається у світі, а потрібно проводити Олімпійські ігри та всьому світу показати, що ми перемагаємо пандемію, і що спорт – посол миру. Тому це дуже добре.

Але Паралімпіада – це ті ж самі Олімпійські ігри.

Це Паралімпійські ігри. Люди з проблемами зі здоров'ям. Це теж важливі змагання.

З необмеженими можливостями.

Дуже важливі теж змагання. Але ви ж бачите, що Олімпійські ігри – це топ, а вже після цього розпочинаються Паралімпійські ігри. Але ми теж стежимо й вболіваємо, тому що для нас кожен виступ нашого спортсмена дуже важливий.

Держава все зробила, щоб наші паралімпійці гідно підготувались, щоб вони були одягнені. Щоб всі умови, які вони пропонували, ми виконали. Держава все виконала й зараз чекаємо на гарні результати. Я впевнений, що вони будуть.

Я просто веду до того, що, можливо, не вистачає популяризації Паралімпійських ігор. Бо щойно Жан Беленюк взяв золоту медаль – про це говорили всі. Ми всі його чекали, всі його вітали, всі захоплювалися ним.

Потрібно захоплюватися всіма іншими спортсменами, не тільки Жаном Беленюком. Є інші спортсмени, які здобули інші 18 нагород. І є 23 спортсмени, які були поруч з медалями, які зайняли 4, 5, 6 місця.

До теми Потрібно захоплюватися не тільки Беленюком, а й іншими спортсменами, – міністр спорту

Потрібно захоплюватися взагалі спортом і всією олімпійською збірною, тому що це спортсмени, які представляли нашу державу на Олімпійських іграх.

Тому потрібно шукати не тільки одного кумира. Потрібно шукати всіх кумирів, які приїхали з Олімпіади.

В перший день вже було 8 нагород, згодом ще срібна нагорода. Паралімпійці наші молодці. Ми всі вболіваємо. Пів години тому розмовляв з Валерієм Михайловичем Сушкевичем. Це голова Паралімпійського комітету.

Він каже, що 26 серпня був таки невдалий день, але це спорт. Це Паралімпійські ігри. Це непередбачувані змагання – всі спортсмени нервуються. Всі спортсмени не сплять вночі, готуються, мають різні думки. Це дуже складно.



Гутцайт: "Паралімпійські ігри – це непередбачувані змагання" / Фото 24 каналу

Краще сидіти вдома й давати поради, критикувати, говорити, чому не так. Але коли щось зробив в житті, необхідно розуміти, скільки років спортсмени чи паралімпійці, яким складно, у них проблеми зі здоров'ям, йдуть щодня на тренування і відточують свою майстерність, для того, щоб потім їхати та прославляти нашу державу.

Про підсумки Олімпійських ігор-2020

Поки Паралімпійські ігри ще тривають, підіб'ємо підсумки виступів наших олімпійців.

Із задоволенням.

Отже, 1 золота, 6 срібних, 12 бронзових. Разом 19 медалей. За кількістю – начебто непогано, у порівнянні з іншими олімпіадами, але за кількістю золотих бачимо, що від Олімпіади й до Олімпіади, у нас кількість чемпіонів скорочується. Що це означає? Ми вже вичерпуємо цей запас радянської спортивної школи? Вже у нас, так би мовити, "ложка шкрябає по дну" нашої спортивної підготовки? Чи як?

Взагалі повністю не згоден з вами. Тому що ми щойно говорили про те, що критикувати – це краще, ніж робити. Потрібно зрозуміти, що це Олімпійські ігри. По-перше, зараз виступали всі спортсмени, які народилися в Україні. Наприклад, Ольга Харлан. Вона виступала і їй вже 30 років було. У вересні буде 31 рік, і вона народилася в Україні.

Повне інтерв'ю із Вадимом Гутцайтом: дивіться відео



Це не пострадянського союзу спортсмени, а це вже спортсмени, які народилися, готувалися і виступають в Україні. Щодо того, що 19 медалей в України, і ми за кількістю медалей 16 у світі – потрібно про це говорити.

Потрібно про це кричати, тому що 16 у світі ми за кількістю медалей. Це реально великий успіх.

Щодо медалей, як можна передбачити, наприклад, коли найкращий боксер у світі Олександр Хижняк боксує за 1 місце, й він реально перемагає. Майже золоту медаль тримає в руках, але він отримує удар. Він впав і рефері зупинив матч, зупинив бій, і він залишається зі "сріблом". Як можливо це передбачити?

. Олександр Хижняк на Олімпійських іграх-2020 здобув срібну медаль. Міністр спорту назвав результат спортсмена – чи не найприкрішим для збірної України.

Як можливо передбачити, коли Михайло Романчук на дистанції в плаванні у 800 метрів у півфіналі показав олімпійський рекорд, а потім у фіналі був третім. Як можливо передбачити, коли Романчука переміг американець, який майже нічого не показував у цьому сезоні. Жодного часу і жодних результатів він не показував. Як це можливо передбачити?

Наша легкоатлетка Ярослава Магучіх – одна із найкращих у стрибках у висоту. Ми були впевнені, що вона переможе, але ви ж бачили, як стрибали інші спортсменки. Вона виборола бронзову нагороду.

До теми Надзвичайна підтримка: що допомогло Романчуку здобути дві медалі Олімпіади

Тому хочу зазначити, щоб всі розуміли, що це – Олімпійські ігри. Сушкевич, з яким я розмовляв, сказав, що він трохи засмучений, бо 26 серпня були такі спортсмени, від яких очікували паралімпійських медалей, але вони не витримали психологічно.

Не так все відбувалося, як вони хотіли. Ми прогнозували більше золотих медалей.

Хочу сказати, що це реальний успіх. Хочу подякувати кожному спортсмену, кожному тренерові за те, що він все зробив для того, щоб стяг України підіймався в Токіо.



Результати України на Олімпіаді-2020 / Інфографіка 24 каналу

Про Ольгу Харлан

Ви згадали Ольгу Харлан, яка невдало виступила на цій Олімпіаді. Вона, так само як і ви в минулому, фехтувальниця. Харлан, коментуючи свій невдалий виступ, сказала, що на неї дуже тиснули психологічно, вимагаючи перемоги й олімпійського золота і водночас вона майже 1,5 року якісно не могла тренуватися. Чому так сталося з нашою олімпійською надією?

Хочу зазначити, що цей додатковий рік для неї зіграв на мінус. Тому що у 2019 році вона перемогла Чемпіонат світу. Вона розпочала 2020 рік з перемоги на кубках світу. Реально вона була в дуже гарній формі. Але ви ще читали її пост в соціальних мережах.

Вона написала, що для неї було дуже важливо змагатися, щоб вона відчувала дистанцію зі спортсменами, щоб відчувала адреналін. Змагання, що і як відбувається, вони потрібні. Вигравати, програвати, але це ж дуже важливо для спортсмена і розуміти, чого для нього не вистачає, а чого вистачає. Рік була перерва. Вона брала участь в одному змаганні, виступила невдало. Це ще додало невпевненості.

Хто така Ольга Харлан Ольга Харлан стала першою шаблісткою, в активі якої є 4 індивідуальних "золота" чемпіонатів світу. В Олімпіаді-2008 вона стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі. У Лондоні в індивідуальній шаблі вона стала третьою. "Срібло" та "бронзу" спортсменка здобула на Олімпіаді-2016.

Маємо розуміти, що вся країна (ми читали всі пости) писала про Ольгу Харлан, як складно спортсменці. Вона шестиразова чемпіонка світу. Вона восьмиразова чемпіонка Європи. У неї є 4 медалі з Олімпійських ігор. Вона на цій Олімпіаді була найкращою спортсменкою за результатами останніх 10 років незалежності України. Ви ж розумієте, який тиск на неї був психологічно.

За пів року вона почала рахувати дні до початку Олімпійських ігор. Вона горіла й дуже хотіла перемагати. І це зіграло з нею таку непросту річ, що вона перегоріла.

За 2 місяці ми ще з нею спілкувалися і вона відверто сказала: "Ви знаєте, я вже погано сплю по ночах". Я зрозумів, що вона дуже нервує. Я був спокійним, щоб вона з моєї реакції ще більше не почала нервуватися, але зрозумів, що щось не так.



Вона не відчувала ні дистанції, ні швидкості, ні суперника, – Гутцайт про Харлан / Фото 24 каналу

Вже потім на Олімпійських іграх я побачив, що коли вона розпочала свій день, то вже була не та. Вона не відчувала ні дистанції, ні швидкості, ні суперника, який був перед нею. Але це спорт. Спортсмени й в інших видах спорту програють, тому що Олімпіада – це й психологічні змагання. Ользі було складно на Олімпійських іграх.

Про психологів для спортсменів

Але чи є у наших спортсменів психологи, з ким вони зможуть на цю тему поговорити? Хто може їх налаштувати, відвернути або розібратися у проблемі.

Ми зробили всі умови. Ольга особисто просила міністерство й Олімпійський комітет, щоб з нею поїхав психолог. Ми все зробили, щоб психолог, який багато часу з нею працює, поїхав.

З Ольгою Харлан поїхав психолог, а зі стрибункою Мариною Клипко не поїхав навіть тренер, тому що його не долучили до складу офіційної делегації. Як це так? Поїхала спортсменка без тренера, натомість поїхала частина функціонерів ваших заступників.

Хочу зазначити, що те, що зараз розганяє Жан Беленюк, цю ситуацію... Кожна федерація, я хочу повторювати, відповідає за підготовку своєї команди до Олімпійських ігор.

Згодом кожна федерація визначає, всередині, хто із тренерів їде на Олімпійські ігри. Потім вони це затверджують і подають ці списки на розгляд міністерству і олімпійському комітету. І всі федерації надавали свої пропозиції, хто поїде на Олімпійські ігри. І особисто федерація легкої атлетики ухвалила рішення, що перші спортсмени, які в десятці по світовому рейтингу, вони їхатимуть з особистими тренерами.

Всі, хто не попадають у десятку, – їм допомагатимуть інші тренери, які їхатимуть в делегації легкої атлетики. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Тому що, наприклад, 3 тижні мене вже запитують всі... Чому ви не запитуєте у федерації?

Про чиновників

Щодо чиновників я теж розкажу, щоб ви все зрозуміли. Поїхав туди (на Олімпіаду в Токіо – 24 канал) міністр молоді та спорту Гутцай Вадим. Він був на акредитації президента національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Тому що Сергій Бубка був на акредитації Міжнародного олімпійського комітету.

Поїхав перший заступник міністра, мій заступник, який відповідає за інфраструктуру і будівництво інфраструктури в країні. Він був на акредитації міністра молоді та спорту. І він був поза селищем. Він був тільки на глядацьких трибунах і тільки дивився на змагання.

Поїхало ще 2 працівники міністерства, профільний заступник зі спорту, який був відповідальний за підготовку наших спортсменів. І вони були там 10 днів вдвох. Потім вони полетіли зворотно додому і приїхали ще двоє начальників відділу олімпійських видів спорту. Тобто якщо подивитись по дистанції, то фактично 2 людини там, просто вони змінились. Все. Це люди, які працювали там на збірну команду України.



Гутцайт розповів про психологів для спортсменів / Фото 24 каналу

Ці люди працювали там з нашими тренерами. Тобто міністерство відповідає за підготовку, міністерство робить всі умови, і ви вважаєте, що... Квитками, хто там займався... Вони будуть, спортсмени, з тренерами цим самі займатись? Зустрічати, проводжати наших спортсменів, нашу делегацію хто буде? Вони самі займатимуться? COVID-тести, які там кожен день робили… Штаб працював.

Ви знаєте, хочу просто сказати відверто. Зараз всю ситуацію розганяють. Але це неправда. Щоб ви всі зрозуміли, що поїхали, разом в штабі працювали на нашу збірну, 15 людей. Команда була з наших спортсменів – 153 спортсмени плюс половина, 50%, за правилами Міжнародного олімпійського комітету, там є лікарі, масажисти, тренери.

Змінювались тренери, тому що, наприклад, коли Харлан закінчила змагання, тренерка полетіла додому. Приїхали інші тренери. Тобто все зробили логічно так, щоб інші тренери прилітали і допомагали нашим спортсменам. І там була делегація 250 – 280 людей української делегації. Її обслуговували 15 людей.

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Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, щоб ви знали історію, скільки, з якої країни літає людей. І це по обов'язковій квоті. Тому що є шеф місії, є заступник шефа місії. Це ж делегація. Спортсмени не можуть самі летіти на Олімпійські ігри. Не можу самі все робити. За них це роблять ці люди. Наші спортсмени з тренерами тільки приїжджають, їм все розказують, їм все допомагають. Лікарі…

Це, що розганяється, – не вірте цьому. Тому що завжди є люди, які обслуговують. І міністр теж обслуговує. Я роблю те, щоб у наших спортсменів було... У цьому (2021 – 24 канал) році було. Я зробив найкращий бюджет в Україні за 30 років. В цьому (2021 – 24 канал) році ми розпочали багато спортивних об'єктів. Ми в цьому (2021 – 24 канал) році закупили багато інвентарю для наших спортсменів.

Ви надто емоційно на це реагуєте.

Я емоційно (реагую – 24 канал), бо мені вже тижнями ставлять одне і те ж запитання. Це запитання до федерації. Там вирішують, хто їде із тренерів на Олімпійські ігри. Всі ж говорять, що держава втручається у федерації. Зараз держава не втручається у федерації. Зараз федерації відповідають за підготовку і виступи наших спортсменів на Олімпійських іграх.

Пане міністре, ми вас зрозуміли. Але цю тему першими підняли не ми, а Жан Беленюк.

Це його особиста справа. Я бажаю йому здоров'я і нехай він так говорить. У нас же демократія.

Саме Жан Беленюк написав у своєму фейсбуці, що на Олімпіаду в Токіо забагато...

Я вам щойно сказав, скільки людей поїхали. Ви теж вважаєте, що це забагато? Я вважаю..

Пане міністре, я вас запитав. Ви говорите, що Жан Беленюк розганяє зраду.

Я не говорю, що він розганяє зраду. Я говорю, що у кожного своя думка. І Жан Беленюк так вважає – це його особиста думка. Через пів року вже будуть зимові Олімпійські ігри. Я пропоную: ті, хто говорять, що поїхало багато людей – нехай вони самі особисто поїдуть і обслуговуватимуть наших спортсменів.

Це ви, так би мовити, переадресовуєте критику в бік Жана Беленюка. Скажіть, будь ласка, у вас з Жаном Беленюком якийсь конфлікт?

В нас дуже дружні стосунки.

Зараз ця проблема визріла нагору і про неї всі заговорили. Тому ми власне запитали. Якщо ця проблема вже існує, то, можливо, потрібно зібратись федераціями й обговорити, що саме у цьому ланцюжку подій відбувається неправильно. Якщо ви говорите, що 15 людей їдуть зі спортсменами, то правда, може, не так треба масажист, як потрібен тренер, який скаже: "Я в тебе вірю" і скаже якісь потрібні слова в цей момент?

Я хочу вам зазначити, щоб всі зрозуміли. В Ольги Харлан є чоловік, вона зустрічається з італійцем. Він на Олімпійських іграх здобув 2 сріблі нагороди. Так, щоб ви зрозуміли – були 8 італійців, яких представили від Італії, фехтували. З ними було 3 тренери. Тому що їм більше не надали квоти на тренерів: троє на 8 людей.

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Це ситуація, коли неможливо везти на Олімпійські ігри особистих тренерів. Нема такої квоти по Міжнародному олімпійському комітету. І це є реальний розрахунок. Тому така ситуація. Всі спортсмени, які йшли на медалі – їх забезпечили повністю. І так легка атлетика прорахувала, що перших, хто є у світових дистанціях, забезпечили тренерами. Так вони вирішили, так вирішила федерація. Якщо є запитання – ставте їх до федерації.

Про скандал з Ярославою Магучіх, фінансування федерацій та патріотичність спортсменів читайте незабаром у другій частині інтерв'ю з Вадимом Гутцайтом.