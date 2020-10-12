Щорічно 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України. Офіційно цей день є державним вихідним. Про програму заходів у Києві та Львові – читайте в нашому матеріалі.

У 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Чому саме 14 жовтня та про програму заходів – розповідає 24 канал.

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Що відомо про свято День захисника України

Свято виникло під час зростання патріотичних настроїв у відповідь на агресію Росії на Сході України. Крім того, 14 жовтня відзначають День українського козацтва, символом якого була Богородиця. Тому у 2014 році президент встановив 14 жовтня державним святом.

У березні 2015 року Верховна Рада підтримала законопроєкт.

Уперше День захисника відсвяткували під гаслом "Сила нескорених".

Програма заходів на День захисника України 2020

Святкування в Києві

Національний академічний духовий оркестр України виступить у філармонії. Концерт відбудеться під назвою "День захисника України в Філармонії" . Вхід платний. Захід розпочнеться о 19:00.

. Вхід платний. Захід розпочнеться о 19:00. Велопробіг до "Дня захисника України" відбудеться також у середу. Старт о 9:00 з Михайлівської площі. Попередня реєстрація обов'язкова.

до "Дня захисника України" відбудеться також у середу. Старт о 9:00 з Михайлівської площі. Попередня реєстрація обов'язкова. 14 жовтня також можна відвідати "Музей становлення української нації".



День захисника України 2020 / Фото http://bug.org.ua/

Святкування у Львові

День захисника України у Львові святкуватимуть тиждень.

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В артцентрі "Дзиґа", що на вулиці Вірменська, 35, відбудеться концерт "Класична музика для некласичної публіки". Організатори розповідають про унікальний формат заходу. Кількість місць, згідно з карантинними обмеженнями – до 30 відвідувачів.

Для учасників бойових дій будь-яка вистава, виставка, екскурсія чи страва протягом тижня буде на 30% дешевше. Для того, щоб отримати знижку, потрібно мати з собою посвідчення. Зі списком закладів можна ознайомитись за посиланням.