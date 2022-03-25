Програш України буде програшем і для Шольца, – експерт з міжнародної політики Краєв

Україна буквально зламала вибудовану роками міжнародну політику Німеччини. Перемога українців у війні, яку розпочала Росія, матиме позитивні наслідки і для канцлера Олафа Шольца.

Про це в ефірі 24 каналу висловив експерт з міжнародної політики Олександр Краєв. За його словами, хід російсько-української війни є важливим для кар'єри Олафа Шольца.

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Україна змінила політику Німеччини, – Краєв

"Ми змінили весь хід зовнішньої політики ФРН з часу її об'єднання", – заявив Олександр Краєв.

Фактично Німеччина вперше виділяє зброю, дає майже безвідсоткові кредити, робить відповідні кроки для однієї зі сторін конфлікту.

Експерт пояснив, що в Олафа Шольца тільки починається політична каденція. Йому та його уряду наразі потрібно закріпитися з певним успіхом.

"Програш України у будь-якому сценарії буде для нього також програшем і поразкою, і це йому точно запам'ятають. Оскільки в нього тільки початок високої посади, для нього це дуже небезпечно", – сказав Олександр Краєв.

Олександр Краєв про позицію Німеччини: дивіться відео