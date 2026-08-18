Удар по російському "Прогресу" видно з супутника: чому його буде складно відновити

Уночі 15 серпня Сили оборони України завдали удару по ракетно-космічному центрі "Прогрес" у Росії. За допомогою супутникових знімків наразі уточнюються масштаби ураження унікального підприємства.

Унікальне воно тим, що лише тут відбувалось серійне складання ракет-носіїв сімейства "Союз-2". Про це повідомили у телеграм-каналі "КіберБорошно" та Exilenova+.

Які наслідки ураження "Прогресу"?

Аналітики припускають, що влучання могло припасти на корпус 106А, який входить до виробничого комплексу ракет-носіїв "Союз". У цьому приміщенні високого класу чистоти монтують "нервову систему" ракет. А саме встановлюють бортову електротехніку, прилади, елементи системи управління та кабельну мережу.

Зазначається, що цей етап у збірці ракет упустити не можливо, навіть коли готові корпус і баки.

Поруч – корпус 106Б, де проводять кінцеве складання ракет.

Місце влучання української ракети "Фламінго" по "Прогресу" / Фото "КіберБорошно", Exilenova+.

Як проаналізували у Defence Express, уражений корпус – це велике приміщення без перегородок. Тому, якщо під ударом був саме він, аналітики не виключають того, що полум'я та уламки могли пройтись по всій 300-метровій довжині корпусу.

Навіть вцілілі елементи ракет тепер потребуватимуть дефектації. Адже навіть мікротріщини у фюзеляжі ракет можуть спричинити руйнування під час її запуску.

Водночас строки відновлення його роботи, беручі до уваги унікальність виробництва та обладнання, яке існує в одиничному зразку, цілком можуть вимірюватись у роках,

– припускають фахівці.

Відновлення буде тривалим, адже пожежа, кіптява та вода, використана для гасіння, у приміщенні високого класу чистоти призведуть до потреби повторної сертифікації технологічних процесів та запиленості, а також рекваліфікації чистих зон.

Окремою проблемою для противника залишається доступ до імпортної та обмеженої до постачання елементної бази через санкції.

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Чому "Прогрес" важливий для Росії?

Лише на РКЦ "Прогрес" у Самарі збирають ракети, які використовуються для запуску у космос таких російських апаратів, як: