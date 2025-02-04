Проходження ВЛК: як оцінити свою придатність

Обмежено придатним дали час до 5 червня 2025 року для проходження ВЛК, штрафи до 5 лютого не застосовуються. Після цього вводиться адміністративна відповідальність, а заявку на медогляд можна подати через Резерв+.

Про це розповідає 24 Канал. Обговорення нового законопроєкту щодо проходження ВЛК відбулося за участі Міністерства оборони України, командування Медичних сил, МОЗ, ЗСУ та голови безпекового комітету Верховної Ради в Офісі Президента.

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Важливі зміни в проходженні ВЛК

Заступниця голови Офісу Президента раніше Ірина Верещук наголосила, що цей законопроєкт потребує невідкладного прийняття.

Важливим моментом є те, що до його ухвалення, ТЦК не застосовуватимуть штрафи для тих, хто не встиг пройти ВЛК до 5 лютого, і не оголошуватимуть розшук.

Основні зміни у законопроєкті:

Термін проходження ВЛК. Наразі обмежено придатні мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого, за новим проєктом термін продовжено до 5 червня 2025 року.

Обов'язок проходити ВЛК. Для обмежено придатних, згідно з новим законопроєктом, обов'язок пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року стає обов'язковим. За невиконання цього обов'язку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Категорії, які не підлягають проходженню ВЛК. Законопроєкт виключає певні категорії, як-от особи віком до 25 років, старші 60 років та люди з інвалідністю без зазначення групи.

Електронне направлення на ВЛК. Військовозобов'язані можуть подати заявку через систему Резерв+ для отримання електронного направлення на ВЛК. Це дозволить зручніше пройти медогляд та спростить процедуру.

Що потрібно для проходження ВЛК

Важливо ознайомитись із наказом МОУ №402, що містить розклад хвороб, станів та фізичних вад, які визначають ступінь придатності до військової служби. Для кожного діагнозу зазначено, який ступінь придатності може бути визначено, що допоможе оцінити власну придатність до служби.

Що робити обмежено придатним?

Якщо ви належите до категорії обмежено придатних, з новим законопроєктом вам необхідно самостійно подати заявку для проходження ВЛК, а не чекати запрошення від ТЦК.

Зміни у порядку проходження ВЛК значно спрощують процес для громадян, однак важливо слідкувати за усіма строками та не ігнорувати свої обов'язки. Відповідальність за затримки чи ухиляння від медогляду може бути серйозною.