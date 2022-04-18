Проінформований – значить, готовий: які брехні ворог просував у ЗМІ впродовж минулого тижня

Війна Росії проти України триває на всіх фронтах. Поки ворог завдає ударів по мирних жителях, російська пропаганда намагається здобути перевагу в інформаційному полі.

Російські пропагандисти впродвж минулого тижня активно поширювали дезінформацію та фейки. Ворог прагне посіяти паніку та виставити себе жертвою "змови".

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Фейки російських пропагандистів

Найбільш активно росіяни просували меседжі про те, що Україна програє війну, Україна є інструментом у руках Заходу для боротьби з Росією. Окрім того, окупанти намагаються виставити себе жертвою та заявляють про ведення проти них інформаційної атаки.

Російські пропагандисти заявляють наступне:

"Спецоперація" йде за планом, усі завдання виконуються, йде підготовка до другого етапу. Україна не має шансів, а окупанти оберігають мирне населення. Тут брехня ворога прослідковується у кожній заяві.

Росія воює проти НАТО, а не проти України. Україна за допомогою зброї НАТО знесилює Росію. Лише росіяни можуть повірити в те, що війна проти НАТО для них тривала б так довго.

Увесь світ на чолі США об'єднався проти Росії та веде інофрмаційну кампанію, щоб виправдати санкції та завдати удару російській економіці. Також пропагандисти обурені звинуваченнями у звірствах і заявляють, що злочини коять ЗСУ. Усвідомлення того, що увесь світ на відміну від Росії, живе не в ері телевізора та чітко фіксує усі докази, як і будь-які логічні розумові процеси, для росіян просто за межами можливостей.

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