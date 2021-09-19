"Прокатав над своїм селом": житель Тернопільщини власноруч змайстрував літак мрії

Іван Соловей з Тернопільської області здійснив дитячу мрію. Після експериментів із гусячими крилами та планером з дошок йому вдалося змайструвати власний літак.

Експериментами чоловік займається з 3-річного віку. Зараз працює працює викладачем, має ступінь кандидата технічних наук.

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У школі Іван Соловей змайстрував планер з дощок, але той виявився заважким для польоту. Після завершення навчання в університеті він вирішив здійснити давню мрію.

Креслення німецького літака взяв за основу

На покупку готового літака грошей не було, тож мешканець Тернопільщини почав його робити сам. А злітну смугу облаштував на покошеному пасовищі.

"Я працював майже 5 років. Усе це разом обійшлося до 5 тисяч доларів, десь так", – розповів Соловей.

У роботі винахідник опирався на креслення німецького літака, підбирав різні запчастини, дещо виготовляв сам. Наприклад, двохтактний мотор чоловік купив, а гвинт для нього зробили переселенці з Луганська.

Літак важить 220 кілограмів. Може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину та піднятися на висоту до 2 кілометрів.

Дружина підтримує ідеї винахідника

Захоплення чоловіка підтримує його дружина Ірина Соловей. Вона зазначила, що є чимало людей, які бояться літати, однак, якщо людина не літає - вона не живе.

Треба дати людині можливість розвиватися, жити й робити щось для себе, щоб почуватися щасливою,

– наголосила Соловей.

Ірина називає витвір Івана "Наша пташка". Літальний апарат розрахований на 2 осіб, чоловік уже брав її на борт.

"Чоловік мене буквально прокатав над своїм селом. Ми подивилися на знайомі терени, свою хату, його школу, церкву…", – розповіла Соловей.

За словами жінки, під час польоту людину опановують зовсім інші відчуття. Мовляв, підіймаєшся над власними проблемами та "переключаєшся зі сірості".

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Іван Соловей планує модернізувати свій витвір, щоб він споживав менше пального. Чоловік хоче, щоб держава звернула увагу на творців саморобних літальних апаратів та використала такі винаходи для розвитку галузі й виходу на світовий ринок.

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