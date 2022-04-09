Прокидаюсь з однією фотографією, – Чаус показав фото з загиблими дітьми у Чернігові

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що кожного ранку він прокидається та дивиться на одне й теж фото.

Йдеться про фотографію із загиблими дітьми, які перебували в гуртожитку у мікрорайоні ЗАЗ, що в Чернігові. Сім‘я із трьома дітьми постійно ховалася в підвалі. Одного разу вони вийшли поїсти до кімнати. У цей час у будинок влучила ракета. Всі вони загинули 17 березня.

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Я з нею (фотографією – 24 канал) прокидаюсь. Вона надає мені люті, енергії та адреналіну для того, щоб я міг встати та робити ту справу, яку я маю робити,

– сказав Чаус.



Фото, з яким прокидається щоранку очільник Чернігівської ОВА / скриншот з інтерв'ю Суспільного

Також глава ОВА розповів і про ритуал перед сном.

Коли я засипаю, я беру листівку Влади, читаю і лягаю спати. Я думаю, що наша країна і Чернігівщина заслуговує світлого майбутнього,

– сказав він.

Листівка від дівчинки Влади

Наприкінці березня В’ячеслав Чаус розповів, що вирішив припинити записувати ранкові відеозвернення, аби ворог із них не дізнавався про важливі новини.

Після свого "останнього" ранкового звернення очільник ОВА отримав листівку від дівчинки Влади, яка написала: "Ми чекаємо вашого ранкового відеозвернення".

Згодом Чаус сказав, що Владина листівка стала детонатором для того, щоб він змінив рішення і далі записував щоденні звернення.

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