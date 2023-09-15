Прокинулися і навколишні села: зранку в Мелітополі чули потужний вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі сьогодні зранку, 15 вересня, прогримів потужний вибух. Гучні звуки чули навколишні села.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у себе в телеграм-каналі. А в ефірі телемарафону він уточнив, що вибух стався приблизно о 4:30 зранку, інформує 24 Канал.

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"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху", – написав Федоров.

Що відомо про наслідки вибуху

В етері телемарафону Іван Федоров зазначив, що вибух був хоч і одиночний, але потужний.

Приблизно о 4:30 ранку все місто прокинулось від одиночного вибуху. Прокинулись і наближені села. За попередньою інформацією, вибухи вкотре лунали в районі Мелітопольського аеропорту,

– зазначив Іван Федоров.

Але Федоров наголосив, що це лише попередні дані, їх уточнюють.

Також мер міста визнав, що після подібних вибухів окупанти починають ще агресивніше ставитись до місцевого населення, проводять "зачистки".

До слова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.