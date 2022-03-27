"Проколовся" через дані в паспорті: в Кропивницькому затримали диверсанта

Росія при підготовці своїх диверсантів часто допускає незначних помилок, які й дозволяють викрити ворогів. Один з таких випадків травися в Кропивницькому.

На одному з блокпостів кропивницькі гвардійці затримали чоловіка, в якого був підроблений паспорт.

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Встановити це виявилося доволі легко. Адже в українських паспортах є сторінки, обов'язкові для заповнення. Це 1, 2 та 11 сторінка. На 11-й сторінці є дані про місце реєстрації.

Саме на 11-й сторінці в затриманого нічого не було, що і викликало підозру в підробці документа.



Підроблений паспорт, який виявили в Кропивницькому / Фото Нацгвардії

Після цього під час спілкування та огляду автомобіля і речей, гвардійцями в чоловіка було виявлено так званий "паспорт", який йому видала окупаційна влада на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

Чоловік не міг пояснити мету свого приїзду до міста та невпевнено відповідав на питання гвардійців.

Його затримали та передали для подальшого з'ясування обставин співробітникам профільних правоохоронних органів.