Прокуратура Гааги просить надсилати докази злочинів Росії

У Гаазі розпочали слідство за позовом України проти Росії. Головний прокурор Карім Хан просить надсилати докази злочинів країни-агресорки.

До прокуратури можна надсилати фото чи відео, а також свідчення очевидців. Це можна робити будь-якою мовою, для прокурора зроблять переклад.

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Усіх охочих просять повідомляти про вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварські ракетно-бомбові та артилерійські удари по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах.

Усі дані просять надсилати на електронну скриньку otp.informationdesk@icc-cpi.int.

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