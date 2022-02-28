Прокуратура передає армії конфісковану техніку, озброєння, пальне, – Венедіктова

Конфісковану раніше техніку, озброєння, пальне – передадуть на потреби армії. Прокурори уже приймають рішення,

Про це повідомила головний прокурор країни Ірина Венедіктова. Українська армія потребує матеріальної підтримки, тож прокуратура не могла стояти осторонь, коли держава в небезпеці.

Увага Учасники бойових дій будуть звільнені з-під варти, – Зеленський

Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ, Нацгвардії конфіскованої раніше техніки, озброєння, а також пального, вилученого в ході кримінальних проваджень,

– наголосила Венедіктова.

За словами Венедіктової, уже передали ЗСУ понад 10 тисяч пального, техніку та озброєння.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.