Прокуратура почала розслідування обстрілів селищ Запорізьке, Володимирівка, Вознесенське

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування щодо обстрілів окупантами селищ Запорізьке, Володимирівка та Вознесенське.

Згідно зі слідством, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл.

Важливо Окупанти гатили по житлових районах Харкова: четверо людей загинули

Відомо, що він був зроблений системою залпового вогню "Торнадо-С" з касетними бойовими зарядами.



Обстріли / Фото Прокуратура

Удар прийшовся по населених пунктах Запорізьке та Володимирівка Криворізького району.

Під час огляду місця подій виявили фрагменти ворожих ракет. При цьому цивільне населення не постраждало.

Також окупантами був здійснений ракетний обстріл села Вознесенське Синельниківського району Дніпропетровської області. Інфраструктура та цивільне населення не постраждали,

– додали у прокураторі.

Там зазначили, що російські війська цинічно нищать інфраструктуру України, порушуючи гуманітарне міжнародне право.

Не забудемо – Буча після звірств російських окупантів: дивіться відео