Прокуратура подала апеляцію щодо Приходька, який піарився пропозиціями "реформи" судової влади

Судовий процес щодо колишнього заступника голови НБУ, а нині народного депутата Бориса Приходька, який проходить обвинуваченим у справі щодо крадіжки 2,069 мільярдів гривень з рахунків гаранта продовольчої безпеки України ПАТ "Аграрний фонд", буде продовжено.

Як повідомляється, на рішення Дарницького районного суду, яким у зв'язку з закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозру, було закрито провадження проти Приходька, прокуратура подала апеляцію.

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Після рішення першої інстанції на свою користь, Борис Приходько оприлюднив ряд матеріалів у ЗМІ, в тому числі шляхом рекламних публікацій, що може свідчити про намагання відбілити свою репутацію, звинувативши суди в ситуації з крадіжкою мільярдів.

Судова тяганина довжиною у майже 10 років не додає оптимізму інвесторам, які будь-якої миті можуть постраждати і втрати все через суддівське свавілля. На жаль, є такі непоодинокі випадки у різних регіонах. Для того, щоб іноземні інвестори не боялися вкладати гроші в українську економіку, треба забезпечити дійсно незалежну і очищену від корупції судову систему. Це буде непросто, але ми повинні це зробити, якщо хочемо стати частиною ЄС та залучити інвестиції,

– зокрема йдеться в коментарі Приходька для ЗМІ.

Нагадаємо, справа Бориса Приходька тягнулася понад 9 років. Прокуратура вимагала ув'язнити нардепа Приходька та ексголову ПАТ "Аграрний Фонд" Олександра Кірюка на 12 років з повною конфіскацією майна. За цей час Приходько був під вартою, а потім опинився у парламенті після скандального проведення виборів з ознаками фальсифікацій.