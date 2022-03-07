Прокуратура розслідує вбивства росіянами трьох цивільних на Київщині

Київська обласна прокуратура повідомляє, що розпочато кримінальне провадження через загибель трьох людей внаслідок обстрілів збройними силами РФ цивільних автомобілів на Київщині.

За процесуального керівництва органів прокуратури Київської області розпочато кримінальне провадження за фактом вбивства цивільних осіб за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

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6 березня 2022 року, порушуючи закони війни, військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по автомобілю, який рухався Житомирською трасою біля села Гореничі. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка.

Окупанти також здійснили обстріл автомобіля у селищі міського типу Гостомель в Бучанському районі. Внаслідок цього загинули чоловік та жінка.

Воєнні злочини Росії / Фото з фейсбуку Київської обласної прокуратури

Прокурори Київщини продовжують фіксувати всі дії країни-агресора.

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