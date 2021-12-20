Прокуратура ще не визначилась, який запобіжний захід проситиме для Порошенка

Петрові Порошенко оголосили про підозру у державній зраді. Наступний крок – це обрання запобіжного заходу. Про який саме бути мовитись – наразі невідомо.

В Офісі генпрокурора повідомили, що повторно викликали Порошенка в приміщення ДБР на 23 грудня, на 10:00. Саме тоді вирішуватимуть питання про вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.

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Наразі невідомо, про яку "запобіжку" клопотатимуть

Щодо того, про який запобіжний захід клопотатимуть, в Офісі генпрокурора не конкретизували. Кажуть, що це залежатиме від багатьох факторів.

На це впливатимуть багато факторів, насамперед, поведінка підозрюваного, наявність ризиків. Тому ми не можемо повідомити, яке буде прийнято рішення щодо запобіжного заходу,

– пояснив заступник начальника департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич.

Якщо Порошенко знову не з'явиться до прокурорів, наголосив Кісілевич, то питання розглядатимуть згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

Про підозру Порошенкові стало відомо 20 грудня

Про підозру 5-му президенту України стало відомо 20 грудня.

Про це повідомив екссекретар РНБО Олександр Турчинов. Він назвав справу "фальсифікованою".

Мовиться про кримінальну справу щодо схеми постачання вугілля із тимчасово окупованого Донбасу та сприяння проросійським бойовикам групою українців.

У ДБР пояснили, що Порошенка підозрюють у тому, що він перебував у змові з вищим російським керівництвом.

Дивіться пояснення ДБР щодо підозри Петрові Порошенку: