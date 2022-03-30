Прокуратура скерувала до суду перший обвинувальний акт за фактом колабораціонізму

Краматорська окружна прокуратури завершила досудове розслідування щодо колабораніціонізму. До суду направили обвинувальний акт проти чоловіка.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 30 березня. Слідчі встановили, що 25 березня мешканець Краматорська створив відео, де заперечував російську агресію.

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Чоловік публічно закликав підтримати незаконні рішення та дій рашистів. Він опублікував запис на свою сторінку у тіктоці.

Що загрожує підозрюваному

В Офісі генпрокурора наголосили, що це перший обвинувальний акт, який направили до суду за колабораціонізм. Стаття стала чинною 15 березня 2022 року. Зазначили, що за 15 днів зареєстрували 151 кримінальне провадження.

Стаття дозволяє засудити співпрацю з державою-агресором. Порушникам загрожує до 12 років в'язниці.

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