Прокуратура відкрила кримінальні справи проти 4 військових Росії: оприлюднили імена

Київська окружна прокуратура Харкова відкрила кримінальні справи за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та за фактом незаконного перетину державного кордону стосовно 4 військовослужбовців російської армії.

Ці російські військові брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Їх вже затримали та взяли у полон у Київському районі.

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Проти яких військових РФ відкрили кримінальні справи

Клочко Андрій Васильович – 11.02.1973 року народження, сержант військової частини 75242 з місцем дислокації в місті Луга Ленінградської області.

– 11.02.1973 року народження, сержант військової частини 75242 з місцем дислокації в місті Луга Ленінградської області. Столбов Олександр Анатолійович – 07.03.1984 року народження, рядовий військової частини 74532 з місцем дислокації в місті Луга Ленінградської області.

– 07.03.1984 року народження, рядовий військової частини 74532 з місцем дислокації в місті Луга Ленінградської області. Лушко Ренат Максутович – 12.02.1989 року народження, прапорщик військової частини з місцем дислокації в місті Луга Ленінградської області.

– 12.02.1989 року народження, прапорщик військової частини з місцем дислокації в місті Луга Ленінградської області. Веретьохін Максим Сергійович – 03.03.1993 року народження, сержант військової частини 64044 з місцем дислокації в міста Псков.

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