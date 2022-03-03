Прокуратури держав-партнерів документуватимуть свідчення людей, які тікають від війни
Джерело:телеграм Офісу Генпрокурора
Більшість держав підтримують Україну, дві з них вже розпочали власні кримінальні провадження через вторгнення Росії. Окрім того, наші країни-партнери збиратимуть та документуватимуть свідчення людей, які втікають від війни.
Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
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За її словами, деякі держави в процесі реєстрації проваджень через вторгнення РФ в Україну та початку розслідувань.
Вони теж збиратимуть та документуватимуть свідчення людей, які втікають від війни для того, щоб мати докази для притягнення агресора до кримінальної відповідальності на всіх можливих рівнях,
– заявила Венедіктова.
Додамо, що Генпрокурорка раніше анонсувала "перекличку" особового складу. Така міра допоможе з'ясувати, хто на місцях, хто на війні. Венедіктова обіцяє покарати прокурорів, які втікають з країни.
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