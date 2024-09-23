Спіймали "на гарячому": заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі
Джерело:САП
САП та НАБУ "на гарячому" затримали заступницю прокурора Запорізької області, коли та отримувала хабар. Сталося це у понеділок, 23 вересня.
Йдеться про хабар у розмірі ️40 тисяч доларів США. Про це розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
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Вимагала хабар за сприяння у кримінальному провадженні
У прокуратурі повідомили, що заступниця обласного прокурора вимагала хабар та фактично отримала його за розв'язання питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та непритягнення до кримінальної відповідальності.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо вручення підозри та обрання запобіжного заходу.
Попередня правова кваліфікація – одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Заступниця прокурора Запорізької області вимагала хабар / Фото САП