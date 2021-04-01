Вимагали 100 тисяч доларів: прокурора і працівника СБУ підозрюють у корупції

Київського прокурора і працівника Служби безпеки України підозрюють у вимаганні хабаря. Мовиться про суму в 100 тисяч доларів.

Обвинувальний акт вже скерували до суду. Підозрювані складали неправдиві документи щодо початку досудового розслідування про діяльність одного із банків.

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Що встановили слідчі

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що після цього працівник Київської міської прокуратури вимагав від службової особи установи хабар у 100 тисяч доларів. Зі свого боку прокурор обіцяв:

закрити кримінальне провадження;

надалі забезпечити нереєстрацію кримінальних проваджень;

назвати нібито замовників переслідувань, які є конкурентами банку.



Прокурора і працівника СБУ затримали / Колаж 24 каналу



Вони вимагали 100 тисяч доларів / Фото Нацполіції

У червні 2020 року прокурора затримали у приміщенні банку. Тоді він отримував хабаря. Згодом встановили причетність до протиправної діяльності і його спільника – працівника СБУ.

Прокурора і працівника СБУ вимагали 100 тисяч доларів: дивіться відео ДБР

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