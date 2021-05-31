Прокурорам залишається лише ганьба, – адвокат Стерненка

Активіста Сергія Стерненка виправдали у справі про заволодіння 300 гривнями, однак засудили до 1 року умовно за 2 іншими статтями. Адвокати та сам Стерненко вважають це рішення несправедливим.
Про це розповів адвокат активіста Віталій Коломієць. Він очікує, що буде задоволена касаційна скарга, яку збираються подавати через незгоду з рішенням суду.
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"У нас дуже ґрунтовна позиція з цього приводу. Якщо буде подана касаційна скарга з боку прокурорів – їм нічого іншого, окрім особистої ганьби, пережити не "світить", – сказав Коломієць.
Прокуророві, який буде в Києві, доведеться усю цю ганьбу підтримувати,
– додав адвокат.
Вирок за 1 патрон
Адвокат Стерненка і сам активіст вважає, що такий вирок йому оголосили лише за 1 патрон, якого, можливо, навіть і не було.
"Не бачимо логіки у тому, щоб давати 3 роки (1 рік умовно – 24 канал) за патрон, який навіть не був досліджений. І взагалі, є питання, чи був той патрон", – підсумував Коломієць.
Адвокат Віталій Коломієць про вирок Стерненку: відео
Вирок Стерненку: що відомо
- В Апеляційному суді Одеси 31 травня виправдали Стерненка у справі про "300 гривень". Напередодні за це його засудили до 7,3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Водночас активіста засудили за іншими 2 статтями: незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини.
- Стерненку оголосили випробувальний термін на 1 рік. Активіст не погоджується з рішенням та оскаржуватиме його у Верховному суді.