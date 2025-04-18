На Хмельниччині звільнили 16 прокурорів з інвалідністю, ще 47 – досі на посадах

Журналісти дізналися, скільки прокурорів звільнили у Хмельницькій обласній прокуратурі після скандалу з масовим оформленням довідок із фіктивними діагнозами. Там досі працюють 47 прокурорів з інвалідністю.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з відповіді на запит у Хмельницьку обласну прокуратуру, передає 24 Канал. До махінацій причетна ексочільниця МСЕК Тетяна Крупа, що знаходиться під вартою.

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Скільки прокурорів звільнили

В органах прокуратури Хмельницької області наразі працюють 47 прокурорів з інвалідністю.

У період з 1 жовтня 2024 року по даний час звільнено з посад 16 прокурорів з інвалідністю,

– йдеться у відповіді.

Нагадаємо, офіційно Крупу звільнили з посади лише 24 лютого 2025 року, після ухваленого рішення про ліквідацію МСЕК. Наприкінці березня апеляційна палата ВАКС зменшила підозрюваній розмір застави – до 130 мільйонів гривень.

НАЗК виявило порушення в деклараціях Крупи за 2022 і 2023 роки, у документах "загубилися" майже 35 мільйонів гривень.