Промисловість у віртуальній реальності: "Метінвест" організував виставку для школярів

Steel Tok – профорієнтаційна виставка для учнів старшої школи, стартував в Запоріжжі. Молоді люди проходять тут веселі виробничі квести, організовані в стилістиці TikTok.

На території холу розташовані сім інтерактивних локацій, на яких імітована діяльність робочих професій. Серед них:

слюсар;

токар;

зварювальник;

машиніст крану;

електромонтер;

вогнетривник;

машиніст тепловоза.

Підлітки мають змогу виконати запропоновані завдання і одночасно отримати загальну інформацію про те, як працює велике промислове підприємство.

Дуже цікаво, все було дуже зрозуміло, і все дуже круто пояснювали. Насправді мені сподобалося усе, але найбільше, мабуть – віртуальна реальність,

– розповіла дев'ятикласниця Карина Сьомкіна.

Дівчина додала, що робота в металургійному комплексі дуже цікава та дуже важлива у нашому житті.

Організатором Steel Tok стала металургійна група компаній "Метінвест", яка давно і серйозно займається підготовкою виробничих кадрів. Для цього навіть створює нові навчальні заклади. Але для того, щоб там було кого навчати, профорієнтацію починають вже на рівні середніх та старших класів шкіл.