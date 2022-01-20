Промисловість у віртуальній реальності: "Метінвест" організував виставку для школярів

20 січня 2022 , 13:17
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Джерело:

сюжет 5 каналу

Steel Tok – профорієнтаційна виставка для учнів старшої школи, стартував в Запоріжжі. Молоді люди проходять тут веселі виробничі квести, організовані в стилістиці TikTok.

На території холу розташовані сім інтерактивних локацій, на яких імітована діяльність робочих професій. Серед них:

  • слюсар; 
  • токар;
  • зварювальник;
  • машиніст крану;
  • електромонтер;
  • вогнетривник;
  • машиніст тепловоза.

Підлітки мають змогу виконати запропоновані завдання і одночасно отримати загальну інформацію про те, як працює велике промислове підприємство.

Дуже цікаво, все було дуже зрозуміло, і все дуже круто пояснювали. Насправді мені сподобалося усе, але найбільше, мабуть – віртуальна реальність,
– розповіла дев'ятикласниця Карина Сьомкіна.

Дівчина додала, що робота в металургійному комплексі дуже цікава та дуже важлива у нашому житті.

Організатором Steel Tok стала металургійна група компаній "Метінвест", яка давно і серйозно займається підготовкою виробничих кадрів. Для цього навіть створює нові навчальні заклади. Але для того, щоб там було кого навчати, профорієнтацію починають вже на рівні середніх та старших класів шкіл.

Автор: Даша Птаховська