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      Ольга Черненко

      Промывание мозгов: "при Украине в Лугаске все было плохо"

      961
      Луганск сегодня
      Луганск сегодня

      Знаете, какая общая тенденция в "ЛРН" во время любых выступлений и обращений к массам? Критиковать.

      При СССР было хорошо, при Украине плохо, и сейчас "ЛНР" мучительно пытается восстановить то, что было испорчено предыдущим периодом власти. Разумеется, вся критика приходится на период Украины на Донбассе. Это касается всего, но без какой-то конкретизации. Спорта, науки, медицины, состояния дорог и системы отопления.

      Любой мало-мальски доклад начинается со штампа, что все стоящее было уничтожено и испорчено предыдущим, украинским периодом власти. То есть, если вы хотите быть в местном тренде, говорить нужно о том, что ремонта и инвестиций не было последних 15 лет. Но желательно конкретизировать, чего не было именно, и что именно сейчас мы чиним, восстанавливаем, исправляем, пытаясь наладить то, что портилось целенаправленно.

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      Мне сложно судить обо всем – дорогах, медицине, спорте, канализациях и науке. Мои знакомые успешно защищали свои кандидатские и докторские диссертации не просто при Украине, а здесь, в Луганске. И детей рожали с гражданством Украины. И ездили на турниры при той власти. И отдыхали на море, и летали за рубеж... Да, это был не размах СССР с дешевой докторской и бесплатным жильем, но я хорошо помню пик рождаемости среди моих коллег, который пришелся на 2008-2013 годы. И параллельно многие получали второе высшее и ученые степени, как-то все складывалось.


      Луганск сегодня

      Даже при якобы "захиревших" дорогах и умирающей медицине. И рожали в Луганске, не выезжая в другие регионы, доверяя местной медицине. Поэтому слушать о столь плохой жизни при Украине от заслуженных работников образования Украины – нонсенс, как минимум. И ведь говорят это как раз те, кто получил свое высшее образование при Украине, кто получил ученую степень и звание при украинской власти, кто был награжден регалиями заслуженного учителя или художника все при той же Украине.

      Заметьте, все эти "почетные" и "заслуженные" не отказались от своих регалий, полученных при такой плохой украинской власти. Никто. И указывая регалии докладчика, "заслуженный работник образования Украины" стоит на своем положенном месте. И как же это удалось получить вопреки обстоятельствам, а не благодаря им?

      Донбасс сейчас во всех луганских СМИ подается "нелюбимым пасынком Украины", которого нещадно эксплуатировали, не выделяя и лишнего рубля на развитие региона. Хотя, простите, – не выделяли лишней гривны. Разве нет в этом парадокса?

      Я знаю пару почетных граждан Луганска, кто благополучно живет в Луганске, получая все преференции от своих статусов. Можно было бы уехать. Но там, куда можно было уехать, не было бы местных льгот в виде почета и приглашений на все праздники. И они остались преподавать в местных вузах для души и статуса, получать повышенную пенсию, не оплачивать коммуналку. И снова никто из них не отказался от регалий, полученных при Украине. И в отличие от плохих дорог и науки эти заслуженные никого не раздражают. Это, видимо, совсем разные вещи.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Публікації Освіта Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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