Про "українську агресію", знаєте, мені таке навіть вимовляти дивно. Для мене це реально оксюморон (тобто поєднання протилежного за змістом). Так розумію, що саме "українською агресією" Путін збирається пояснювати світові своє повномасштабне вторгнення в Україну (якщо воно станеться).

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Росіяни заявляють про "підготовку наступу України"

Росіяни до таких пояснень, схоже, вже зараз наперед готуються. Вони активно качають інформпростір різноманітними вкидами, що це "саме Україна планує наступ".

Зокрема, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова раптом заявила, мовляв, це Україна стягує війська до російських кордонів і навіть цифри назвала – каже, "перекинув офіційний Київ аж 125 тисячне військо, яке тепер спить і бачить, як би так відкусити шматочок російської території".

Зі слів речника Кремля Дмитра Пєскова, мовиться про Крим, який Україна силою намагатиметься незабаром в росіян відібрати. Мовляв, саме про такі наміри заявив президент Зеленський у своїй промові до Верховної Ради.

Я так зрозумів, що промову нашого шостого президента, виявляється, неуважно слухав, бо прослухав той момент, який настільки налякав росіян, що їм аж примарилася агресія Києва…

Кремль намагається придумати агресію

Але, звісно, слухав я уважно і нічого такого не було в промові Зеленського. Росія може і придумати нашу агресію, щоб в такий спосіб виправдати свою реальну агресію проти нас.

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Наприклад, на російському телевізорі наразі розхитують заяви від так званої народної луганської міліції, її якийсь представник в ефірі пропагандистських каналів кричить: "Україна готується до наступу і це видно по тому, як ЗСУ змінило малюнок своїх обстрілів".

Мовляв, тепер ми сконцентрували ті обстріли на трьох конкретних напрямках, бо це ми так точково розчищаємо собі шлях до прориву на Луганськ артилерією.

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Про те ми з вами, звісно, розуміємо, що представник тієї так званої народної луганської міліції просто настоянки глоду перепив, тому його і мучать тепер п'яні кошмари про український наступ. Ще раз повторюся – для Кремля вистачить нахабства таку маячню використати як привід для свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Союзники стримують Путіна

Про те, що ці наміри не є неймовірними, свідчить й реакція американців та НАТО. Очільник Держдепу США вчергове попередив Росію, що вона заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну, що за це будуть їй жорсткі і безпрецедентні економічні санкції.

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В НАТО заявили, що через надмірну концентрацію російських військ біля українських кордонів вони готуються до найгіршого. Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію, що таки дійсно, за вторгнення в Україну точно будуть політичні та економічні наслідки.

Усіх тих, хто матюкнувся на наших союзників – мовляв, скільки можна Росії про ті санкції розказувати, краще б Україну зараз до НАТО узяли, а ще краще хай би на Донбас передислокували свої армії – маю пояснити: нам не буде армії НАТО, не буде нам і членства в НАТО.

Саме це і є тими подразниками, які можуть в Путіна клеми в мізках перемкнути й він віддасть наказ про вторгнення. Водночас погрози економічних санкцій (які нам з вами виглядають смішними і недієвими), можуть стримати Путіна від того наказу про вторгнення в Україну.

Тому, як це не дивно, то це не матюкати наших союзників треба, а дякувати їм, що вони Путіна не провокують зайвими рухами, а намагаються його стримати "політикою м'якої сили".