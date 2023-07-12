"Неконституційне захоплення бандерівцями": як пропаганда Білорусі бреше про події в Україні

Від початку Революції Гідності й до повномасштабної війни білоруська пропаганда відверто бреше про події, які відбуваються в Україні. Фейки транслюють держЗМІ Білорусі, а потім їх підхоплюють і "російські товариші".

Білоруське видання "Зеркало" спільно з 24 Каналом на конкретних прикладах пояснює, як пропаганда Лукашенка поширювала фейки щодо України. Крім того, журналісти відшукали заяви білоруського диктатора з вихвалянням політики Адольфа Гітлера.

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"Владу захопили бандерівці"

Сакральним для кремлівських пропагандистів стали так звані "бандерівці". Ними на російському телебаченні постійно "лякали" суспільство, тому до цього "жанру" доєдналися й "товариші" у Білорусі. Від 2014 року режим білоруського диктатора почав методично створювати негативний образ України в інформпросторі.

До прикладу, у 2014 році в Україні відбувалася Революція Гідності. Тоді пропагандистський білоруський телеканал ОНТ розповідав про перші роковини Майдану.

Сьогодні на першому плані інші політики, які прийшли до влади після Євромайдану рік тому. Вимоги суспільства зупинити корупцію та підвищити рівень життя так і залишилися нереалізованими, тому реформаторські здібності нинішньої влади політологи оцінюють невисоко,

– мовилося у сюжеті.

На той час Президентом України вже майже 6 місяців був Петро Порошенко. Тоді Лукашенко зустрічався з Порошенком, ба більше – навіть дружньо обіймався. Коли Президентом України став Володимир Зеленський, то білоруський диктатор також тепло вітав свого друга.

Проте нещодавно у пропагандистській газеті, яку випускає адміністрація Лукашенка, зазвучали кремлівські наративи – "неконституційне захоплення влади бандерівцями у 2014 році". Виходить, що Лукашенко обіймався з так званими "бандерівцями" чи справа тут геть в іншому.

Як пропагандисти Лукашенка брешуть про Україну: дивіться відео

Як пропаганда порівнювала протести у Білорусі з Майданом

У 2020-му році в Білорусі були президентські вибори. Тоді країну сколихнули масові протести через фальсифікації результатів та насильства силовиків. Саме тоді Лукашенко запросив російських "товаришів"-пропагандистів й рівень безумства у ЗМІ почав зростати.

Білоруські ЗМІ почали звинувачувати Україну у втручанні у справи іншої країни. Крім того, пропагандисти порівнювали події Євромайдану з протестами у Білорусі. Тоді поширювалися на телебаченні кремлівські наративи:

"Треба бути навмисно короткозорим, щоб не побачити схожість у сценаріях";

"Технології кольорових революцій, які спочатку застосовували на українському Майдані, потім у Білорусі, тепер намагаються запровадити у Росії".

Навіть під час повномасштабного вторгнення білоруська машина пропаганди не змінилася. Лукашенко й далі продовжує підтримувати Путіна, розповідаючи нісенітниці про "бандерівців", "нацизм" та "притиснення народу".

Лукашенко захоплювався Гітлером

Нещодавно у Мінську затримали футбольного фаната, у якого вдома нібито знайшли фотографію Гітлера у рамці. Тоді пропагандисти заявили, що чоловік нібито підтримував "київський нацистський режим". Проте Лукашенко й сам у далекому минулому захоплювався Гітлером.

У 1995 році Лукашенко давав інтерв'ю журналісту німецької газети. Під час ефіру на радіо він почав вихваляти німецький порядок, який за часи Гітлера дістався найвищої точки.

І не все було погане пов'язане в Німеччині з відомим Адольфом Гітлером. Адже німецький порядок формувався віками. І за Гітлера це формування досягло найвищої точки. Це те, що відповідає нашому розумінню президентської республіки та ролі у ній президента,

– заявляв Лукашенко.

Проте згодом білоруський диктатор почав відхрещуватися від своїх заяв. Він виправдовувався, що буцімто: "Якби я це зробив, я б уже, напевно, давно не був президентом. Звичайна фальсифікація, фальшивка справжнісінька, сфабрикована в Польщі".

Але Лукашенко, вочевидь, забув про все сказане й знову почав виправдовувати Гітлера у намаганнях об'єднати націю.

"Я про Гітлера говорив. Ну, фашист був при владі. Ну, ідіот найсправжнісінький був при владі, який знищив стільки народу. Але ж об'єднали націю! Об'єднали шляхом жорсткої влади на цьому етапі", – говорив Лукашенко.

І хоча білоруський диктатор виправдовував Гітлера, проте очима пропаганди – "його сини" все одно чомусь правлять Україною. До прикладу, президент Нікарагуа Даніель Ортега поширює ці наративи про "фашистів", "нацистів" і "переворот в Україні".

Пік безумства російської та білоруської пропаганди настав тоді, коли буцімто Володимир Зеленський та Анджей Дуда домовилися в обмін на військову підтримку віддати Польщі західні області – Львівську, Волинську та Рівненську. Тоді пропагандисти кричали про "зраду".