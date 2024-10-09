Пропаганда пише про зникнення 152 бригади під Покровськом: що каже Генштаб

Російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито зникнення 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ разом з командиром під час бойових дій на Покровському напрямку.

Однак у Генштабі ЗСУ назвали подібні заяви безпідставними. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Дивіться також Найбільше ворог штурмує на Курахівському та Покровському напрямках: карта бойових дій 9 жовтня

У Генштабі спростували заяви пропагандистів

Пропаганда у Росії заявляє, що під час бойових дій на Покровському напрямку буцімто зникла 152 окрема єгерська бригада ЗСУ спільно з командиром.

У відповідних повідомленнях стверджується, що українські військові масово зникають, а їхні родичі не можуть отримати жодної інформації про долю своїх близьких.

Втім, верифікувавши інформацію в Генштабі ЗСУ, ЦПД повідомляє, що 152 бригада продовжує виконувати бойові завдання, і заяви про її буцімто зникнення є безпідставними.

Такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб посіяти паніку серед населення, викликати недовіру до Збройних Сил України, деморалізувати українських військових та їхні родини. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не поширюйте непідтверджені дані,

– додали там.

До слова, за останню добу на Покровському напрямку українські бійці зупинили 37 штурмових і наступальних дій ворога в бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове.