Україна "бомбитиме" Іран, Сирію й Росію далекобійними ракетами Заходу: новий фейк росіян
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російські пропагандисти поширюють у мережі інформацію про те, що Україна нібито вимагає у західних партнерів далекобійні ракети, щоб "бити по Росії, Ірану й Сирії". Однак такі повідомлення є фейковими.
Цей вкид поширив анонімний російський телеграм-канал, який є "авторитетом" серед громадян країни-агресорки. Зрештою сам допис є маніпулятивним і не має жодного доказу щодо правдивості викладеної інформації.
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Що відомо про новий фейк, який поширюють окупанти
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що пропагандистський телеграм-канал нібито з посиланням на британську газету The Guardian поширюють інформацію, що Україна попросила в західних партнерів ракети великої дальності для ударів по Ірану, Сирії та Росії.
В оригіналі статті автор розповідає про процес виробництва та закупівлі дронів Росією, а також цитує начебто секретний документ, згідно з яким серед можливих пропозицій "з боку західних союзників України, від яких вони, ймовірно, відмовилися б", є "ракетні удари по заводах з виробництва цих БпЛА в Ірані, Сирії та Росії",
– зазначили фактчекери.
Також в публікації мовиться, що такі удари начебто "можуть здійснюватися Силами оборони України за умови надання партнерами необхідних засобів ураження". Однак такі факти є лише припущеннями й не мають ніякого підґрунтя за собою.
Наостанок у Центрі протидії дезінформації закликали громадян довіряти лише перевіреним та обґрунтованим заявам з боку медіа.
Україна передала партнерам секретний звіт про деталі у "Шахедах"
- Журналісти видання The Guardian розповіли, що українська влада передала партнерам з "Великої сімки" секретний звіт, у якому зазначено, що у ворожих безпілотниках наявні європейські деталі та комплектування.
- Зокрема, у документі написано, що в іранському дроні Shahed-131 знайшли 52 європейські електричні компоненти, а у моделі Shahed-136 – 57 компонентів. Ба більше, постачання здійснюють компанії з таких країн, як США, Швейцарія, Нідерланди, Німеччина, Канада, Японія та Польща.
- Варто зазначити, що Україна не робила жодних припущень щодо можливого порушення санкцій західними компаніями проти Ірану. Водночас наголошують, що іранська сторона змогла знайти вихід і постачати комплектування сірим імпортом.