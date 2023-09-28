Україна "бомбитиме" Іран, Сирію й Росію далекобійними ракетами Заходу: новий фейк росіян

Російські пропагандисти поширюють у мережі інформацію про те, що Україна нібито вимагає у західних партнерів далекобійні ракети, щоб "бити по Росії, Ірану й Сирії". Однак такі повідомлення є фейковими.

Цей вкид поширив анонімний російський телеграм-канал, який є "авторитетом" серед громадян країни-агресорки. Зрештою сам допис є маніпулятивним і не має жодного доказу щодо правдивості викладеної інформації.

До теми Росіяни поширюють чергові фейки: в українській їжі виявили наркотики

Що відомо про новий фейк, який поширюють окупанти

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що пропагандистський телеграм-канал нібито з посиланням на британську газету The Guardian поширюють інформацію, що Україна попросила в західних партнерів ракети великої дальності для ударів по Ірану, Сирії та Росії.

В оригіналі статті автор розповідає про процес виробництва та закупівлі дронів Росією, а також цитує начебто секретний документ, згідно з яким серед можливих пропозицій "з боку західних союзників України, від яких вони, ймовірно, відмовилися б", є "ракетні удари по заводах з виробництва цих БпЛА в Ірані, Сирії та Росії",

– зазначили фактчекери.

Також в публікації мовиться, що такі удари начебто "можуть здійснюватися Силами оборони України за умови надання партнерами необхідних засобів ураження". Однак такі факти є лише припущеннями й не мають ніякого підґрунтя за собою.

Наостанок у Центрі протидії дезінформації закликали громадян довіряти лише перевіреним та обґрунтованим заявам з боку медіа.

Україна передала партнерам секретний звіт про деталі у "Шахедах"