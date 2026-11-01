Довіра росіян падає: до чого почали вдаватись пропагандисти Кремля заради рейтингів

Росіяни дедалі менше вірять телевізійній пропаганді. Аби хоч якось зберегти вплив на аудиторію, медійні рупори Кремля пішли на маніпуляції та почали маскувати війну в розважальному контенті.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Telegram-каналу "Можем объяснить" Ілля Давлятчин, зазначивши, що перегляди федеральних каналів та пропагандистських ток-шоу стрімко падають щомісяця. Саме тому навіть невеликі незалежні майданчики нині становлять серйозну загрозу для кремлівського режиму.

Рейтинги російської пропаганди скотилися до нуля

За словами журналіста, росіяни поступово перестають вірити пропаганді. Глядачі дедалі рідше вмикають програми Скабєєвої, Попова, Норкіна та інших ключових фігур росТБ, що чітко демонструють телевізійні вимірювання.

Показовим прикладом провалу державної телемашини є канал Solovyov.live, який свого часу без конкурсу зайняв сітку мовлення Euronews.

Його рейтинг на цей момент становить нуль цілих нуль десятих відсотка. Тобто якщо ми розберемо в абсолютних числах, то приблизно на тисячу людей цей канал дивляться троє-четверо,

– підкреслив журналіст.

Аналогічна ситуація сталася і з радіо "Спутник", яке незаконно відібрало частоту в "Ехо Москви". Якщо попереднє незалежне медіа стабільно посідало перше місце серед столичних радіостанцій, то пропагандистський наступник зараз перебуває на п'ятому місці з кінця списку.

Пропаганда маскує війну в розважальному контенті

Втрачаючи інтерес до класичних політичних передач, пропагандисти намагаються інтегрувати мілітарні меседжі в розважальний сегмент. Зокрема, у програмі Андрія Малахова дедалі частіше з'являються російські військові, які цинічно переконують, нібито пішли на фронт заради порятунку людей.

Потім приходить його мама в студію, плачеться, розповідає, який же герой її син, який же він молодець. Поїхав у чужу країну вбивати людей,

– зауважив Давлятчин.

Крім того, на розважальному каналі ТНТ одразу після реклами регулярно запускають ролики із закликами підписувати контракти з міноборони Росії. А в кулінарному шоу "Битва шефів" ведучий тепер вимушений нахвалювати бідний мінімальний споживчий кошик росіян з огірками, гречкою та вівсяним печивом.

Ілля Давлятчин додав, що пропагандистська індустрія виявилася неспроможною продукувати власний контент. Будь-які спроби створити нове телебачення зводяться виключно до запозичення західних ідей.

До яких кроків вдаються російські пропагандисти: дивіться відео